Reveja o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteia nesta quarta-feira (29), às 14h, os 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Nos potes, estão na disputa os times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), e também o São Paulo, classificado via Brasileirão 2022, Cruzeiro (que garantiu vaga após o acesso da Série B), Sport, via Copa do Nordeste e o Paysandu, classificado pela Copa Verde.
Os demais clubes se classificaram em jogos disputados entre 01/03 e 16/03, pela primeira e segunda fase. Confira acima o sorteio ao vivo.