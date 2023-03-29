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Futebol

Reveja o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Sorteio dos 16 confrontos da terceira fase acontece a partir de 14h desta quarta-feira (29). Confira quais times estão em cada pote, definição dos duelos e a premiação da competição

Publicado em 29 de Março de 2023 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2023 às 13:55
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteia nesta quarta-feira (29), às 14h, os 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Nos potes, estão na disputa os times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), e também o São Paulo, classificado via Brasileirão 2022, Cruzeiro (que garantiu vaga após o acesso da Série B), Sport, via Copa do Nordeste e o Paysandu, classificado pela Copa Verde.
Os demais clubes se classificaram em jogos disputados entre 01/03 e 16/03, pela primeira e segunda fase. Confira acima o sorteio ao vivo.

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