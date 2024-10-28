Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro e Vinicius Jr. não irá a Paris
Premiação

Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro e Vinicius Jr. não irá a Paris

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o espanhol Rodri, jogador do Manchester City, será eleito melhor do mundo, o que causou indignação na diretoria e jogadores do Real Madrid
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

28 out 2024 às 11:32

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:32

Clube decide não enviar representantes à premiação, confirmando que Vinicius Jr. não será o vencedor da Bola de Ouro
Clube decide não enviar representantes à premiação, confirmando que Vinicius Jr. não será o vencedor da Bola de Ouro Crédito: Instagram Vinicius Junior
A cerimônia da Bola de Ouro, marcada para acontecer em Paris, contará com uma ausência significativa: nenhum representante do Real Madrid estará presente. A equipe optou por não enviar seu presidente, Florentino Pérez, o técnico Carlo Ancelotti e os principais nomes do elenco, incluindo Vinicius Jr. e Jude Bellingham. Essa decisão reflete o entendimento interno de que, apesar do ótimo desempenho de Vinicius Júnior, não será o vencedor deste ano.
A expectativa ao redor de Vinicius Junior era alta, especialmente após uma temporada marcada por contribuições decisivas. Contudo, a escolha de não viajar indica que o clube tem ciência de que o brasileiro, apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial, não levará o prêmio para casa. Os jornais espanhóis e o jornalista Fabrizio Romano divulgaram que a delegação do Manchester City, juntamente do espanhol Rodri, estão a caminho de Paris. 
Cerimônia está marcada para acontecer ás 16h desta segunda-feira.

Veja Também

CBF afasta árbitros do VAR de Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense

Emboscada de palmeirenses contra torcida do cruzeiro acaba com um morto e 20 feridos em SP

Público faz festa, mas Brasil só empata com a Colômbia no Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seleção brasileira Espanha Vinicius Junior Real Madri
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados