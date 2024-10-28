Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro e Vinicius Jr. não irá a Paris

A cerimônia da Bola de Ouro, marcada para acontecer em Paris, contará com uma ausência significativa: nenhum representante do Real Madrid estará presente. A equipe optou por não enviar seu presidente, Florentino Pérez, o técnico Carlo Ancelotti e os principais nomes do elenco, incluindo Vinicius Jr. e Jude Bellingham. Essa decisão reflete o entendimento interno de que, apesar do ótimo desempenho de Vinicius Júnior, não será o vencedor deste ano.

A expectativa ao redor de Vinicius Junior era alta, especialmente após uma temporada marcada por contribuições decisivas. Contudo, a escolha de não viajar indica que o clube tem ciência de que o brasileiro, apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial, não levará o prêmio para casa. Os jornais espanhóis e o jornalista Fabrizio Romano divulgaram que a delegação do Manchester City, juntamente do espanhol Rodri, estão a caminho de Paris.