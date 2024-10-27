Emboscada de palmeirenses contra torcida do cruzeiro acaba com um morto e 20 feridos em SP

Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas em emboscada de uma uniformizada do Palmeiras em um ônibus com torcedores do Cruzeiro, neste domingo, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. O ataque aconteceu no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias. Veja imagens abaixo.

Um ônibus da torcida cruzeirense foi incendiado por palmeirenses e uma pessoa morreu em SP Crédito: Reprodução/Redes sociais

De acordo com a PRF, ônibus com torcedores de Palmeiras e Cruzeiro se encontraram no pedágio por volta das 5h, e começaram o confronto entre si com ataque de rojões. O homem que morreu tinha 30 anos e sofreu graves ferimentos causados por queimaduras.

Ele foi encaminhado para o Hospital Anjo Gabriel, mas faleceu após receber atendimento. A unidade de saúde recebeu 18 vítimas, enquanto outras três foram levadas ao hospital de Franco da Rocha. Um dos pacientes deu entrada com um ferimento de arma de fogo no abdômen, mas não corre perigo de vida.

Ainda de acordo com informações da PRF, dois ônibus com torcedores do Cruzeiro voltavam de Curitiba, onde a equipe mineira enfrentou o Athletico Paranaense neste sábado, quando foi alvo do ataque. Um dos veículos foi depredado, enquanto o outro foi completamente incendiado.

Em vídeos do confronto que circulam nas redes sociais, um torcedor do Palmeiras cita o ocorrido como "cobrança" pelos ataques da torcida do Cruzeiro contra a torcida paulista em 2022. Na ocasião, Jorge Luís Sampaio Santos, presidente da Mancha Alviverde, teve sua carteirinha de sócio, documentos e cartões de créditos arrancados durante o confronto, além de ter sido espancado e ter vídeos expostos nas redes sociais. A confusão terminou com quatro torcedores feridos a tiros.

O Cruzeiro entrou em campo neste sábado em Curitiba, no Paraná. O time celeste foi derrotado por 3 a 0 pelo Athletico-PR, em partida marcada pela expulsão do atacante Rafa Silva com apenas 3 segundos de jogo. O Palmeiras jogou em São Paulo, no Allianz Parque, e empatou por 2 a 2 com o Fortaleza.