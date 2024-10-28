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Jogos do Brasileirão

CBF afasta árbitros do VAR de Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense

Ambos foram afastados por estarem sob "avaliação de desempenho técnico". A informação foi divulgada Comissão de Arbitragem da CBF neste domingo (27)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2024 às 08:27

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 08:27

A CBF afastou Diego Pombo Lopez e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que foram os responsáveis pelo VAR em Flamengo x Juventude Vitória x Fluminense, respectivamente, no último sábado (26), pelo Brasileirão.
Lance do pênalti polêmico assinalado em Gerson entre Flamengo x Juventude
Lance do pênalti polêmico assinalado em Gerson entre Flamengo x Juventude Crédito: Reprodução/TV Globo
Os dois estavam escalados para jogos da Série B nesta segunda-feira (28). Diego comandaria o VAR em América-MG x Sport, e Rodrigo Guarizo atuaria em Ituano x Santos. Eles foram substituídos por Philip Georg Bennett e Adriano de Assis Miranda, respectivamente.
Ambos foram afastados por estarem sob "avaliação de desempenho técnico". A informação foi divulgada Comissão de Arbitragem da CBF neste domingo (27).

Flamengo x Juventude

O Juventude criticou a arbitragem comandada por Braulio da Silva Machado após a derrota para o Flamengo no último sábado. A equipe gaúcha reclamou, principalmente, do pênalti marcado de Mandaca em Gerson e da expulsão de Nenê.

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Uma rodada marcada por pênaltis inventados no Brasileirão

O lance de penalidade originou o segundo gol do Flamengo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. Gerson invadiu a área e recebeu passe. Ele caiu após choque com Mandaca, e Braulio marcou a penalidade.
Nenê foi expulso cerca de quatro minutos após entrar no jogo. O meio-campista levou amarelo por reclamar de uma falta marcada por Braulio e, em seguida, recebeu o segundo cartão do árbitro. Na súmula, o juiz disse que o atleta reclamou acintosamente e disse "não posso reclamar, caralho".
Expulsei aos 29 minutos do 2º tempo em decorrência do 2º cartão amarelo, o jogador nº 10, da equipe Esporte Clube Juventude, Sr. Anderson Luís de Carvalho, por persistir em protestar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras: 'não posso reclamar, caralho'. Após a expulsão o mesmo ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, sendo retirado pela auxiliar da equipe visitante sem maiores problemas. Braulio da Silva Machado, em súmula

Vitória x Fluminense

O lance polêmico na partida direta contra o Z4 aconteceu já na reta final, quando Matheuzinho caiu após choque com Lima. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou a penalidade, posteriormente convertida por Alerrandro e que deu o triunfo ao Vitória por 2 a 1.
O técnico Mano Menezes e o presidente Mario Bittencourt, ambos do Fluminense, protestaram contra a arbitragem após a partida.

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