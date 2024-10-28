CBF afasta árbitros do VAR de Flamengo x Juventude e Vitória x Fluminense

Lance do pênalti polêmico assinalado em Gerson entre Flamengo x Juventude Crédito: Reprodução/TV Globo

Os dois estavam escalados para jogos da Série B nesta segunda-feira (28). Diego comandaria o VAR em América-MG x Sport, e Rodrigo Guarizo atuaria em Ituano x Santos. Eles foram substituídos por Philip Georg Bennett e Adriano de Assis Miranda, respectivamente.

Ambos foram afastados por estarem sob "avaliação de desempenho técnico". A informação foi divulgada Comissão de Arbitragem da CBF neste domingo (27).

Flamengo x Juventude

O Juventude criticou a arbitragem comandada por Braulio da Silva Machado após a derrota para o Flamengo no último sábado. A equipe gaúcha reclamou, principalmente, do pênalti marcado de Mandaca em Gerson e da expulsão de Nenê.

O lance de penalidade originou o segundo gol do Flamengo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. Gerson invadiu a área e recebeu passe. Ele caiu após choque com Mandaca, e Braulio marcou a penalidade.

Nenê foi expulso cerca de quatro minutos após entrar no jogo. O meio-campista levou amarelo por reclamar de uma falta marcada por Braulio e, em seguida, recebeu o segundo cartão do árbitro. Na súmula, o juiz disse que o atleta reclamou acintosamente e disse "não posso reclamar, caralho".

Expulsei aos 29 minutos do 2º tempo em decorrência do 2º cartão amarelo, o jogador nº 10, da equipe Esporte Clube Juventude, Sr. Anderson Luís de Carvalho, por persistir em protestar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras: 'não posso reclamar, caralho'. Após a expulsão o mesmo ofereceu resistência para deixar as imediações do campo de jogo, sendo retirado pela auxiliar da equipe visitante sem maiores problemas. Braulio da Silva Machado, em súmula

Vitória x Fluminense

O lance polêmico na partida direta contra o Z4 aconteceu já na reta final, quando Matheuzinho caiu após choque com Lima. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou a penalidade, posteriormente convertida por Alerrandro e que deu o triunfo ao Vitória por 2 a 1.