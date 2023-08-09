Quase 100 croatas são acusados de homicídio após morte em briga de torcidas

Torcedores croatas se apresentaram nesta quarta-feira (9) a um tribunal em Atenas, na Grécia Crédito: Reuters/Folhapress

Também acusados de agressão e posse ilegal de material explosivo, os torcedores foram detidos pela polícia e encaminhados ao tribunal. São 103 suspeitos no total, 97 croatas A tendência é que a acusação de homicídio seja retirada para a maioria dos réus conforme a investigação avançar

A Uefa temia que um incidente do tipo pudesse ocorrer, uma vez que os torcedores do Dínamo costumam protagonizar cenas de desordem. Até por isso, já havia proibido a venda de ingressos para a torcida visitante. O time croata tem uma ala de extrema direita em sua torcida, conhecida como "Bad Blue Boys".

Mesmo com a proibição, diversos confrontos foram registrados na Grécia entre a noite de segunda-feira e madrugada de terça. Uma das brigas ocorreu na parte externa do estádio do AEK, em Nea Philadelphia, cidade nos arredores de Atenas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram coquetéis molotov sendo lançados e brigas com bastões de madeira. Ao menos oito pessoas ficaram feridas. O homem que morreu, identificado apenas pelo primeiro nome, Michalis, foi esfaqueado.

A polícia grega implantou postos de controle nas rodovias do país e articulou controles de fronteira para prender mais suspeitos. As autoridades informaram que seis outros cidadãos croatas foram presos enquanto tentavam deixar o país.