Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Eden Hazard, ex-Real, pode ser reforço do Botafogo, diz jornal espanhol
Reforço à vista?

Eden Hazard, ex-Real, pode ser reforço do Botafogo, diz jornal espanhol

O atacante belga de 32 anos está livre no mercado desde o fim de seu contrato com o gigante espanhol e, segundo o jornal AS, o clube carioca tem interesse no jogador
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2023 às 14:18

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 14:18

Eden Hazard é um dos grandes nomes da conhecida
Eden Hazard é um dos grandes nomes da conhecida "geração belga" Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena
O belga Eden Hazard pode ser novo reforço do Botafogo. De acordo com o jornal espanhol AS, o clube carioca tem conversas com o atleta e apresentou uma proposta para realizar a contratação. O meia-atacante está livre no mercado desde que rescindiu seu vínculo com o Real Madrid, em junho deste ano. Ainda segundo a publicação espanhola, a equipe do Rio está concorrendo com um time da MLS (Liga dos Estados Unidos de futebol) e uma oferta da Arábia Saudita.
Segundo a publicação da Espanha, essa não é a primeira vez que o Botafogo entra em contato com Hazard. John Textor, dono da SAF do clube, já teria feito contato para realizar a contratação na última temporada e não conseguiu êxito. Atuando pelo Real Madrid, o meia-atacante foi quase que descartado pelos treinadores durante todo período. Apesar do status e do alto salário, o belga, de 32 anos, entrou em campo em apenas 76 partidas, marcando sete gols e dando 10 assistências, em cinco temporadas na Espanha.
O Botafogo não precisa correr contra o tempo para tentar realizar a contratação de Hazard. Por estar sem clube no momento, a possível chegada do atleta não depende do período de transferências no Brasil. Vale destacar que Kylian Hazard, irmão do jogador, atua no RWD Molenbeek, que faz parte da família de clubes que John Textor é dono.
Após a participação na Copa do Mundo de 2022, quando a Bélgica foi eliminada na primeira fase, Hazard anunciou sua aposentadoria da seleção. Um dos maiores nomes de sua geração, o meia-atacante fez parte da equipe nacional desde o sub-15 e comandou a equipe na conquista do terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia.
"Uma página foi virada hoje. Obrigado por seu amor. Obrigado por seu apoio incomparável. Obrigado por toda essa felicidade compartilhada desde 2008. Resolvi encerrar minha carreira internacional", disse o capitão. "A sucessão está pronta. Vou sentir saudades."

Veja Também

Fluminense bate o Argentino Jrs. e vai às quartas de final da Libertadores

Silvio Luiz afirma que não gosta de ouvir mulheres narrando

'Se são racistas com Vini Jr., automaticamente são comigo', diz Rüdiger, do Real Madrid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Rio de Janeiro Espanha Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados