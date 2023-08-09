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'Jogada ensaiada'

Operação contra manipulação de resultados cumpre mandados em casas de jogadores e dirigentes

Alvos são empresários, apostadores, jogadores e dirigentes de diversos campeonatos estaduais e das Séries C e D do Brasileirão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2023 às 14:55

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 14:55

PF avançou na operação na manhã desta quarta-feira (9)
PF avançou na operação na manhã desta quarta-feira (9) Crédito: Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (9), a segunda fase da Operação Jogada Ensaiada, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em dez estados brasileiros. Os alvos são empresários, apostadores, jogadores e dirigentes que estariam envolvidos em uma organização criminosa voltada à manipulação de resultados em partidas de futebol.
Até o momento, os crimes identificados foram cometidos em campeonatos estaduais e nas séries D e C do Campeonato Brasileiro. A ação é realizada por 60 policiais federais enviados às casas dos suspeitos. Os mandados são cumpridos nas cidades de Aracaju, Araguaína (TO), Assu (RN), Belo Horizonte, Brasília. Campina Grande (PB), Fortaleza, Igarassu (PE), Rio de Janeiro, São Paulo e Sumaré (SP).

A primeira fase da operação, deflagrada em outubro de 2022, investigava fraudes apenas no futebol sergipano, mas o material apreendido revelou a existência de um esquema de âmbito nacional. A Polícia Federal identificou diálogos estabelecidos entre representantes de jogadores, apostadores e dirigentes para combinar resultados em partidas de futebol, com objetivo de obter retorno financeiro ilícito em sites de apostas.
Além dos resultados das partidas, os sites permitem apostas em quantidades de cartões, expulsões, escanteios, laterais, gols e muitas outras eventualidades de um jogo de futebol. No esquema, os fraudadores aliciavam jogadores para que cumprissem em campo exatamente o que foi apostado. Treinadores, agentes e dirigentes estão envolvidos como intermediadores entre apostadores e atletas.

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