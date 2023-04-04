Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • PSG quer cortar salário de Messi em 25% e partes se aproximam de 'divórcio'
Fim do amor?

PSG quer cortar salário de Messi em 25% e partes se aproximam de 'divórcio'

Craque argentino tem vínculo somente até o meio do ano e ainda não chegou a um acordo com o clube francês

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:30
Futebol
Messi ironizou os muitos rumores sobre onde jogaria antes de acertar com o PSG Crédito: Divulgação/PSG
Lionel Messi pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Paris Saint-Germain. O craque argentino tem vínculo somente até o meio do ano e ainda não chegou a um acordo com o clube francês pela renovação. A imprensa internacional vê com pessimismo a possibilidade de o jogador de 35 anos estender o contrato.
Segundo a emissora americana ESPN, o PSG deseja reduzir em 25% o salário anual de Messi, que gira em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões na cotação atual). O craque de 35 anos não estaria disposto a aceitar a diminuição em seus vencimentos. O argentino é o terceiro mais bem pago do elenco, atrás somente de Neymar e do francês Kylian Mbappé.
Uma reportagem publicada nesta segunda-feira (3) pelo jornal L'Equipe afirma que Messi e PSG estão perto de um divórcio. A única maneira de o argentino permanecer no clube seria justamente aceitando uma oferta salarial menor. Uma nova reunião entre as partes deve acontecer no final do mês.
Messi esteve próximo de renovar por mais uma temporada o seu contrato com o PSG durante a preparação para a Copa do Mundo do Catar, quando liderou a Argentina na conquista do terceiro título mundial. A conversa não avançou por falta de um consenso sobre detalhes sobre o seu salário.
A relação estremecida com a torcida pode ser um fator determinante para o fim da história de Messi no PSG. O veterano, eleito Melhor do Mundo em sete oportunidades, foi vaiado nas duas últimas partidas da equipe em casa e vem sendo criticado por comentaristas esportivos, que citam uma "entrega" menor do atacante quando está com o time parisiense, diferentemente das últimas atuações pela seleção argentina.
Enquanto não acerta a sua renovação, Messi já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. O Barcelona já manifestou interesse em recontratar o craque para uma "última dança" antes da sua aposentadoria. Porém, os escândalos envolvendo pagamentos suspeitos a um ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha deixam o projeto esportivo do clube catalão vulnerável, colocando em xeque o retorno do craque.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Nove ex-jogadores do CTE/Colatina serão julgados em caso de apostas esportivas

Capixaba que atua no Vasco é convocado para Seleção Brasileira sub-15

Veja como chegam os times brasileiros à fase de grupos da Libertadores

Barcelona admite conversas com Messi, mas adota cautela por respeito ao PSG

Mbappé se oferece ao Real, que se recusa a negociar com PSG, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Messi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados