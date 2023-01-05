Primeiro jogo do Al-Nassr após contratação de Cristiano Ronaldo é adiado

O atacante português Cristiano Ronaldo, de 37 anos, é apresentado à torcida do Al-Nassr Crédito: AMR NABIL/AP

A forte chuva que atingiu a capital da Arábia Saudita, afetou o sistema elétrico do estádio Mrsool Park, do Al-Nassr, novo time de Cristiano Ronaldo, e impossibilitou a partida desta quinta-feira (5) contra o Al Taee, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo foi adiado para sexta-feira, às 12h.

A partida poderia ter marcado a estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, que informou anteriormente se ele estaria liberado para jogar. O português foi punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) com dois jogos de suspensão por derrubar o celular da mão de um torcedor do Everton.

Como rescindiu o contrato com o Manchester United antes de cumprir a punição no Campeonato Inglês, ele deve ficar suspenso dos dois primeiros jogos na Arábia Saudita, conforme indica o regulamento da Fifa. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", o clube árabe recebeu um certificado de liberação internacional do atacante e teria esperanças de conseguir a liberação para a estreia por meio de tal documento.

O craque português foi apresentado na terça-feira, em evento para 30 mil pessoas no estádio do clube. O atacante de 37 anos participou de trabalhos de finalização e interagiu bem com os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, novos colegas de equipe. A torcida sempre vibrava a cada toque na bola do astro.

Cristiano Ronaldo se transferiu ao Al-Nassr depois de passagem tímida pelo Manchester United. A Copa do Mundo fraca que disputou no Catar também não lhe rendeu convites de times da Europa para a sua continuidade no Velho Continente.