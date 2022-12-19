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Argentina campeã

Post de Messi supera o de CR7 e se aproxima de recorde mundial

Imagem de argentino sorrindo com a taça na mão ultrapassou 50 milhões de curtidas no Instagram

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 18:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 dez 2022 às 18:45
SÃO PAULO - Messi fez sua melhor Copa no Catar. Foi campeão mundial, o terceiro título da Argentina. Foi eleito, de novo, o principal jogador da competição. Bateu o recorde de jogador que mais atuou no torneio. Foi o primeiro a marcar em todas as partidas da fase final desde que o torneio começou a ser disputado por 32 seleções. Mas nas redes sociais, quem manda é Cristiano Ronaldo... ou não.
O argentino Lionel Messi
Messi beija a taça da Copa do Mundo conquistada pela Argentina Crédito: MARTIN MEISSNER/AP
Uma postagem de domingo (18) de Messi, em seu perfil no Instagram, é a campeã de curtidas entre publicações de esportistas, superando justamente uma de Cristiano Ronaldo — e a segunda no ranking geral. Na imagem, Messi aparece sorrindo, erguendo a taça.
Até a publicação deste texto, a imagem ultrapassava a marca de 50 milhões de curtidas, ultrapassando a de CR7 jogando xadrez (com Messi), que está com 42 milhões — Messi postou a mesma imagem, com resultado mais discreto, 32,3 milhões.
O português Cristiano Ronaldo, que disputou sua quinta e última Copa, é o ser humano com mais seguidores no planeta, 519 milhões. Messi é o segundo nesta lista, com 400 milhões. Neymar, o primeiro brasileiro no ranking, é apenas o 20º do mundo, com 196 milhões. Na frente do atacante da Seleção aparecem celebridades de outras atividades, como Kylie Jenner, Selena Gomez, Dwayne Johnson e Beyoncé.
Normalmente, as postagens de Messi têm menos engajamento comparado até as de Neymar, apesar de ter mais seguidores. A diferença foi que, ao contrário das outras postagens, com mensagens curtas e robóticas (provavelmente obra de algum assessor), desta vez, Messi escreveu, e abriu o coração.
"Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não consigo acreditar... Muito obrigado à minha família, a todos que me apoiam e também a todos que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que aos argentinos que quando lutamos juntos e unidos somos capazes de conseguir o que nos propomos", escreveu o camisa 10.
"O mérito é deste grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando por um mesmo sonho que também era o de todos os argentinos... Conseguimos! VAMOS ARGENTINA CARAJO! Vamos nos ver muito em breve...", completou Messi.
A imagem campeã de curtidas ainda é a de um ovo, criada pela conta world_record_egg, que soma 56,1 milhões de curtidas. A imagem, a única da conta, postada em 2019, parecia só uma brincadeira de um publicitário, mas integrava uma campanha de alerta sobre saúde mental.

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