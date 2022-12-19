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Argentina campeã

Messi festeja título com a família e ganha declaração da mulher

Mulher do craque, Antonela Rocuzzo divulgou imagens da celebração do marido com ela e os filhos

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 17:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 dez 2022 às 17:07
Messi comemora com a mulher, Antonella, e os filhos a conquista da Copa do Mundo do Catar pela Argentina
Messi comemora com a família a conquista da Copa do Mundo do Catar pela Argentina Crédito: Fifa/Divulgação
Poucos minutos após o lateral-direito Montiel converter a penalidade que garantiu o título da Copa do Mundo do Catar à Argentina, Lionel Messi correu em direção às arquibancadas procurando a sua família para comemorar. A mulher do craque, Antonela Rocuzzo, divulgou imagens da celebração do marido com ela e os filhos: Thiago, Mateo e Ciro. Todos posando com a taça do Mundial.
"Obrigada por nos ensinar a nunca abaixar os braços, que sempre há que lutar até o final. Ao fim você se tornou campeão do mundo! Nós sabemos o que você sofreu por tantos anos, como desejava conseguir isto", escreveu Antonela, em post no Instagram. "Meu campeão", concluiu em outra publicação.
Messi e Antonela são naturais de Rosario e se conheceram ainda crianças, quando o craque atuava na base do Newell's Old Boys. A família do ídolo argentino frequentava um mercado que os pais de Antonela eram donos. Aos 13 anos, o camisa 10 mudou-se para a Espanha para jogar nos juniores do Barcelona, mas manteve contato com a amada por meio de cartas.
A morte de uma amiga de Antonela fez o jogador voltar para a Argentina para a consolar. Desde então, mantiveram um relacionamento à distância até ela se mudar para a Espanha em 2010 para viver com Messi. Ao longo de 12 anos, o relacionamento gerou três filhos: Mateo, Thiago e Ciro. Antonela é conhecida por sempre acompanhar o craque em jogos e eventos.
Aos 35 anos, Messi finalmente conquistou o título que faltava em sua vitoriosa carreira. Eleito sete vezes Bola de Ouro, com três títulos de Liga dos Campeões no currículo, além de diversos troféus na Espanha e prêmios individuais, o craque argentino caminha para o final de sua carreira tendo levantado com a seleção argentina os títulos da Copa América e da Copa do Mundo, o colocando definitivamente no panteão de maiores da história.

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