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Benzema indica saída da seleção francesa: 'História está acabando'

Excluído da Copa devido a uma lesão na coxa esquerda, atacante completa 35 anos e publica texto que indica sua aposentadoria dos Azuis

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 15:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 dez 2022 às 15:47
O jogador Karim Benzema,
Karim Benzema ficou fora das duas últimas Copas disputadas pela França Crédito: MICHEL EULER/AP
O atacante Karim Benzema publicou nesta segunda-feira (19), dia em que completa 35 anos, um texto em que indica sua aposentadoria da seleção francesa, a vice-campeã da Copa do Mundo. Eleito melhor jogador do mundo da temporada 2021/2022 pelo prêmio Bola de Ouro, ele foi convocado para o Mundial e chegou a treinar com o elenco no Catar, mas não pôde defender a França por causa de uma lesão na coxa esquerda.
"Eu fiz esforços e cometi erros necessários para estar onde estou hoje, e tenho orgulho disso! Eu escrevi minha história, e a nossa está chegando ao fim", escreveu Benzema ao publicar nas redes sociais uma foto na qual aparece em campo com o uniforme da seleção nacional.
Oficialmente, Benzema é considerado parte do grupo que ficou em segundo lugar, pois o técnico Didier Deschamps não convocou ninguém para seu lugar. Depois da lesão, voltou para Madri, onde teve um período de férias antes de se apresentar para os treinos do Real Madrid.
De acordo com o jornal "L'Equipe", ele teria recusado um convite do presidente francês Emmanuel Macron para voltar ao Catar e assistir à final contra a Argentina, na qual os franceses foram derrotas nos pênaltis. Durante o mata-mata da Copa, a imprensa francesa também especulou a possibilidade de que Benzema voltasse a defender a seleção.
Multicampeão no Real Madrid e líder do elenco merengue, o atacante tem uma história curta com a França em Copas do Mundo, pois jogou apenas a edição de 2014, no Brasil, onde foi eliminado pela Alemanha nas quartas de final.
No ano seguinte, parou de ser convocado por determinação da Federação Francesa de Futebol, pois foi acusado de tentar extorquir Valbuena, seu colega de seleção. Por isso, ficou fora da Copa da Rússia, e só voltou a ser convocado em maio de 2021.

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