Ancelotti frustra planos da Seleção: 'Só saio do Real se for demitido'

"Treinar o Brasil? O futuro eu não sei, sou um velhote e estou muito bem aqui", disse Ancelotti, mostrando satisfação na direção do Real Madrid, em entrevista à rádio Rai, da Itália. "Temos muitos objetivos ainda no Real Madrid e há tempo para pensar no futuro", afirmou, antes de sentenciar: "Tenho contrato com o Real Madrid até 2024 e, se não me mandarem embora, eu não me mexo."