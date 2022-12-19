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Jogador francês

Coman é alvo de insultos racistas nas redes após perder pênalti contra Argentina

Camisa 20 da seleção francesa teve sua cobrança defendida por Martínez na final da Copa do Mundo do Catar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 dez 2022 às 10:22

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:22

Coman teve sua cobrança defendida pelo goleiro Martínez
Coman teve sua cobrança defendida pelo goleiro Martínez Crédito: Reprodução / Twitter
Kingsley Coman, atacante da seleção francesa e do Bayern de Munique, foi vítima de insultos racistas nas redes sociais após desperdiçar um pênalti contra a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Para ofender Coman, os agressores usaram emojis de macaco, o criticaram por ter sido um dos cobradores de pênalti, e ainda acusaram o jogador, nascido em Paris, de não ser francês.
Muitos usuários rebateram os xingamentos e foram solidários a Coman, elogiando o atacante e pedindo, com palavras de incentivo, para que erguesse a cabeça e ignorasse os comentários racistas.

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O erro do francês ajudou os argentinos a sagraram-se campeões da Copa, neste domingo, pela terceira vez na história do país sul-americano. A final foi decidida nas penalidade após uma partida emocionante que terminou empatada por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação.
Coman começou a decisão do banco de reservas, e entrou no jogo no segundo tempo. O jogador teve participação fundamental no empate da França, no final da segunda etapa do tempo regulamentar. Foi ele quem roubou a bola de Messi e iniciou a jogada que terminou com o gol de Mbappé, o segundo do francês no jogo.
Nas penalidades, contudo, Coman chutou a bola nas mãos de Martínez e ainda viu o companheiro Tchouameni desperdiçar a segunda cobrança dos franceses. A Argentina. por outro lado, foi cirúrgica. Acertou todas as quatro cobranças e conquistou o tricampeonato.
Não é a primeira vez que jovens jogadores negros sofrem insultos racistas após falhar em decisões. Os ingleses Rashford e Saka também foram alvos de ofensas após perderem suas penalidades na final contra a Itália, na Eurocopa 2020, disputada em 2021. Os erros acabaram sendo valiosos para os italianos, que também conquistaram o título na ocasião.

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