Para quais times de futebol torcem os candidatos ao governo do ES

Para se candidatar ao governo do Espírito Santo, uma característica essencial é o amor pela política, algo que é compartilhado pelos sete candidatos que disputam o pleito em 2022. Outra paixão, porém, não aparece na propaganda eleitoral ou no plano de governo: o futebol. A informação para você, eleitor, pode até não fazer diferença na hora de definir o voto. Mas, ao menos por curiosidade, que tal saber para quais times torcem os candidatos ao governo do Estado?
A reportagem de A Gazeta perguntou aos candidatos por quais times eles torcem, sem especificar se a paixão deveria ser por clube capixaba ou de qualquer outro Estado. Também foi perguntado para cada um se havia algum motivo especial para a escolha do time do coração, como o vínculo familiar.
Engana-se quem pensa que o time preferido da maioria dos candidatos seja Flamengo, Corinthians ou Vasco, só para citar três clubes que figuram entre os de maior torcida no País, segundo pesquisas recentes de opinião pública. Quem lidera é o Botafogo. Quase metade dos candidatos que querem ocupar a cadeira do Palácio Anchieta declarou ser torcedor do time da Estrela Solitária.
Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PL) e Capitão Vinícius Sousa (PSTU) têm em comum a torcida pelo Botafogo. Os candidatos apontaram diferentes razões para a paixão pelo alvinegro do Rio de Janeiro.
Dos sete candidatos na disputa pelo governo do Estado, apenas Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PL) e Audifax Barcelos (Rede) declaram também serem torcedores de times capixabas. E, assim como nas urnas, eles são rivais também em campo, com apoio a clubes diferentes.