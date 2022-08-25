Desportiva faz acordo para detentos trabalharem em obras no estádio

Imagens do estádio Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Nicchio

Com as atividades do futebol paradas, a Desportiva Ferroviária volta as suas atenções para a adequação do estádio Engenheiro Alencar Araripe. A Locomotiva Grená fechou uma parceria com a Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) para ampliar a capacidade do estádio para oito mil torcedores. O que significa uma movimentação mais do que triplo suportada atualmente.

A reforma da praça esportiva situada no município foi viabilizada por meio da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) e da Vara de Execuções Penais. Para atender as exigências de segurança do Corpo de Bombeiros, a Desportiva vai contar com o auxílio de 10 detentos da penitenciária da cidade em trabalho de ressocialização.

O diretor executivo Carlos Farias explicou os pilares de atuação da Tiva para o próximo ano e se mostrou bastante satisfeito com a cooperação firmada. Segundo o dirigente, as obras voltadas ao Engenheiro Araripe foram iniciadas nesta quarta-feira, mas não há prazo determinado para a parceria, que é fundamental para a execução do projeto de revitalização do estádio localizado em Jardim América.

"Um trabalho forte na base, com profissionais qualificados, fazendo a Desportiva voltar a ser um clube revelador de talentos. Futebol profissional forte, em busca de títulos. A Desportiva é um clube acostumado a vitórias e não pode ficar fora da briga por títulos. Fim das reclamações trabalhistas, estancando de vez esse problema que há muitos anos atormenta o clube. Luta pela preservação e manutenção do patrimônio do clube", declarou ao ge.

Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio

Desde setembro de 2021 a Desportiva Ferroviária pode contar com 2500 pessoas nas arquibancadas, de acordo com um alvará do Corpo dos Bombeiros válido até setembro de 2022. Antes, o Engenheiro Araripe tinha permissão para acomodar 3300 torcedores.

O último jogo da Desportiva com público no Araripe foi no dia 3 de abril contra o Nova Venécia, pelo Campeonato Capixaba, quando 665 pessoas estiveram presentes. A Tiva foi punida pelo TJD por incidente contra o time veneciano e vem de quatro jogos sem público, sendo um na sua casa.

EXIGÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS

Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio

A diretoria grená afirma que não há data para uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros para liberação das áreas que ainda estão interditadas no estádio ou que impedem a acomodação de um maior público presente.

Segundo o Carlos Farias, estão sendo abertas mais saídas de emergência no local das cabines de imprensa do estádio e ocorrendo mudanças no posicionamento dos hidrantes. Além disso, o Corpo de Bombeiros solicitou padronização das escadas radiais (atualmente na cor verde), com 1,20m de largura, 20cm de altura e 40cm de profundidade.

Sonho antigo mas interditado desde o início da última década, a “geralzinha” atrás de um dos gols do Engenheiro Araripe volta a fazer parte dos planos da Desportiva Ferroviária. Para comportar 1000 fãs, a estrutura deve receber elevação no degrau mais inferior em toda sua extensão e duas rampas de acesso.

"Sempre existiu a geral. Ela fica atras do gol que dá para a estação Pedro Nolasco. Desde a inauguração do estádio, ela sempre existiu, mas não vem sendo utilizada há muitos anos. Agora, a ideia é trazer uma capacidade total para o estádio. Incluindo, mil torcedores para essa geral."

Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio

Próximo ao antigo campo anexo, na arquibancada destinada à torcida visitante, acertos na escada e rota de fuga precisam receber investimentos.

De qualquer forma, no período de obras, o Engenheiro Araripe permanecerá disponível para os times que disputam o Campeonato Capixaba Série B 2022. Até aqui, Capixaba e Porto Vitória fizeram uso do estádio do time de Jardim América.

DATA DE REABERTURA

Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio

O término da obras será comemorado no dia 4 de dezembro, com programação para celebrar o estádio reformado. O ex-jogador Sávio, revelado pela Desportiva Ferroviária e com passagens por clubes como Flamengo e Real Madrid-ESP, foi autorizado pelo clube grená a promover um jogo beneficente.

O evento vai contar com outros ex-atletas e promete atrair público às arquibancadas do Engenheiro Araripe para arrecadar recursos para a Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes).

"Esse jogo do Sávio será beneficente para a Amaes. Vai ser bem legal. Ele vai trazer outros ex-jogadores, vai ser um evento muito bom e de casa cheia. A programação que ele está fazendo é para trazer muita gente e vai ser bem legal, uma grande festa. É a data em que vamos apresentar o estádio a todos os nossos torcedores e iremos ajudar muito."