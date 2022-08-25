Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ampliação

Desportiva faz acordo para detentos trabalharem em obras no estádio

Em parceria com a Secretaria de Justiça, clube planeja aumentar a capacidade do estádio Engenheiro Araripe para 8 mil pessoas
Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

25 ago 2022 às 17:25

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 17:25

Imagens do estádio Engenheiro Araripe
Imagens do estádio Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Nicchio
Com as atividades do futebol paradas, a Desportiva Ferroviária volta as suas atenções para a adequação do estádio Engenheiro Alencar Araripe. A Locomotiva Grená fechou uma parceria com a Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) para ampliar a capacidade do estádio para oito mil torcedores. O que significa uma movimentação mais do que triplo suportada atualmente.
A reforma da praça esportiva situada no município foi viabilizada por meio da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) e da Vara de Execuções Penais. Para atender as exigências de segurança do Corpo de Bombeiros, a Desportiva vai contar com o auxílio de 10 detentos da penitenciária da cidade em trabalho de ressocialização.
O diretor executivo Carlos Farias explicou os pilares de atuação da Tiva para o próximo ano e se mostrou bastante satisfeito com a cooperação firmada. Segundo o dirigente, as obras voltadas ao Engenheiro Araripe foram iniciadas nesta quarta-feira, mas não há prazo determinado para a parceria, que é fundamental para a execução do projeto de revitalização do estádio localizado em Jardim América.
"Um trabalho forte na base, com profissionais qualificados, fazendo a Desportiva voltar a ser um clube revelador de talentos. Futebol profissional forte, em busca de títulos. A Desportiva é um clube acostumado a vitórias e não pode ficar fora da briga por títulos. Fim das reclamações trabalhistas, estancando de vez esse problema que há muitos anos atormenta o clube. Luta pela preservação e manutenção do patrimônio do clube", declarou ao ge.
Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária
Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio
Desde setembro de 2021 a Desportiva Ferroviária pode contar com 2500 pessoas nas arquibancadas, de acordo com um alvará do Corpo dos Bombeiros válido até setembro de 2022. Antes, o Engenheiro Araripe tinha permissão para acomodar 3300 torcedores.
O último jogo da Desportiva com público no Araripe foi no dia 3 de abril contra o Nova Venécia, pelo Campeonato Capixaba, quando 665 pessoas estiveram presentes. A Tiva foi punida pelo TJD por incidente contra o time veneciano e vem de quatro jogos sem público, sendo um na sua casa.

EXIGÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS

Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária
Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio
A diretoria grená afirma que não há data para uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros para liberação das áreas que ainda estão interditadas no estádio ou que impedem a acomodação de um maior público presente.
Segundo o Carlos Farias, estão sendo abertas mais saídas de emergência no local das cabines de imprensa do estádio e ocorrendo mudanças no posicionamento dos hidrantes. Além disso, o Corpo de Bombeiros solicitou padronização das escadas radiais (atualmente na cor verde), com 1,20m de largura, 20cm de altura e 40cm de profundidade.
Sonho antigo mas interditado desde o início da última década, a “geralzinha” atrás de um dos gols do Engenheiro Araripe volta a fazer parte dos planos da Desportiva Ferroviária. Para comportar 1000 fãs, a estrutura deve receber elevação no degrau mais inferior em toda sua extensão e duas rampas de acesso.
"Sempre existiu a geral. Ela fica atras do gol que dá para a estação Pedro Nolasco. Desde a inauguração do estádio, ela sempre existiu, mas não vem sendo utilizada há muitos anos. Agora, a ideia é trazer uma capacidade total para o estádio. Incluindo, mil torcedores para essa geral."
Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária
Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio
Próximo ao antigo campo anexo, na arquibancada destinada à torcida visitante, acertos na escada e rota de fuga precisam receber investimentos.
De qualquer forma, no período de obras, o Engenheiro Araripe permanecerá disponível para os times que disputam o Campeonato Capixaba Série B 2022. Até aqui, Capixaba e Porto Vitória fizeram uso do estádio do time de Jardim América.

DATA DE REABERTURA

Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária
Engenheiro Alencar Araripe, Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Nicchio
O término da obras será comemorado no dia 4 de dezembro, com programação para celebrar o estádio reformado. O ex-jogador Sávio, revelado pela Desportiva Ferroviária e com passagens por clubes como Flamengo e Real Madrid-ESP, foi autorizado pelo clube grená a promover um jogo beneficente.
O evento vai contar com outros ex-atletas e promete atrair público às arquibancadas do Engenheiro Araripe para arrecadar recursos para a Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes).
"Esse jogo do Sávio será beneficente para a Amaes. Vai ser bem legal. Ele vai trazer outros ex-jogadores, vai ser um evento muito bom e de casa cheia. A programação que ele está fazendo é para trazer muita gente e vai ser bem legal, uma grande festa. É a data em que vamos apresentar o estádio a todos os nossos torcedores e iremos ajudar muito."
A Desportiva cedeu o estádio, mas a organização está sendo feita pelo ex-jogador Sávio. A Locomotiva Grená vai divulgar mais detalhes do evento nos próximos meses.

Veja Também

Nova Venécia abre mão da disputa da Copa Verde 2022

Duzinho Reis lamenta eliminação do Real Noroeste, mas vê temporada positiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Futebol Capixaba Bairro Jardim América
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas
Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados