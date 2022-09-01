Taça da Copa do Mundo passará por São Paulo e Rio de Janeiro em outubro

A turnê do troféu está em sua segunda parte, numa viagem que vai passar por todos os 32 países participantes da Copa, pela primeira vez na história. O Mundial está marcado para começar no dia 20 de novembro, sendo finalizada às vésperas do Natal.

"A Taça da Copa do Mundo da Fifa é um dos maiores símbolos do esporte. Esse tour nos dá uma oportunidade única de destacar as fantásticas comunidades ao redor do mundo que amam esse jogo. O Tour da Taça destaca nosso compromisso em tornar o futebol verdadeiramente global à medida que realizamos os sonhos de nossos torcedores e trazemos a alegria e a emoção da Copa do Mundo da Fifa para próximos deles", afirmou Romy Gai, diretor de negócios da entidade máxima do futebol.