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Rumo ao Catar

Taça da Copa do Mundo passará por São Paulo e Rio de Janeiro em outubro

Faltam 80 dias para o início da Copa do Mundo do Catar, e a cobiçada taça vai fazer uma turnê pelos 32 países participantes até chegar no país que sediará a competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2022 às 13:59

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 13:59

Brasileiros estão confiantes na sexta conquista da Copa do Mundo
Brasileiros estão confiantes na sexta conquista da Copa do Mundo Crédito: Fernando Torres / CBF
A cobiçada Taça da Copa do Mundo já tem dias certos para a sua visita ao Brasil, a menos de três meses do início do Mundial do Catar. A primeira parada do troféu será no Rio de Janeiro, em 21 de outubro, onde ficará exposto no estádio do Maracanã. Na sequência, viajará para São Paulo, onde será exibido nos dias 22 e 23, em local que ainda será confirmado.
No Brasil, em ação conjunta com a Coca-Cola, os fãs que visitarem a Taça terão a oportunidade de tirar fotos e participar de diferentes atividades, incluindo a Fan Experience. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias, assim como o local da visita na capital paulista.
A turnê do troféu está em sua segunda parte, numa viagem que vai passar por todos os 32 países participantes da Copa, pela primeira vez na história. O Mundial está marcado para começar no dia 20 de novembro, sendo finalizada às vésperas do Natal.
"A Taça da Copa do Mundo da Fifa é um dos maiores símbolos do esporte. Esse tour nos dá uma oportunidade única de destacar as fantásticas comunidades ao redor do mundo que amam esse jogo. O Tour da Taça destaca nosso compromisso em tornar o futebol verdadeiramente global à medida que realizamos os sonhos de nossos torcedores e trazemos a alegria e a emoção da Copa do Mundo da Fifa para próximos deles", afirmou Romy Gai, diretor de negócios da entidade máxima do futebol.

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