Bayern, Barcelona e Inter caem em 'grupo da morte' na Liga dos Campeões

Taça da Liga dos Campeões da Europa Crédito: Reprodução / Lance

Os grupos da Liga dos Campeões 2022/2023 foram definidos em sorteio realizado pela Uefa nesta quinta-feira, em Istambul, onde será disputada a final do torneio. O resultado garantiu reencontros dos principais artilheiros da Europa com seus ex-clubes, já que o Barcelona de Lewandowski caiu no Grupo C do Bayern de Munique, time no qual o polonês jogava até a temporada passada, e o Manchester City de Haaland ficou no Grupo G ao lado do Dortmund, ex-time do norueguês.

Barça e Bayern ainda terão a companhia da Inter de Milão, que completa o trio do "grupo da morte" desta edição, com o Viktoria Plzen como azarão. No Grupo G, Sevilla e Copenhagen se juntaram a City e Dortmund.

Outra chave que promete grandes jogos é o Grupo H, que tem o Paris Saint-Germain como cabeça de chave. O time de Neymar vai enfrentar equipes que também possuem protagonistas brasileiros, caso da Juventus, com Arthur, Alex Sandro e Danilo, e o Benfica, que viu David Neres brilhar na fase preliminar do torneio. O Maccabi Haifa, de Israel, também está na chave.

O atual campeão Real Madrid ficou mais uma vez no mesmo grupo que o Shakhtar Donetsk. Além disso ,enfrentará RB Leipzig e Celtic. O vice-campeão Liverpool, por sua vez, está no Grupo A ao lado de Liverpool, Napoli e Rangers. Milan e Chelsea ficaram no Grupo E, com Salzburg e Dínamo de Zagreb. Já o Grupo B terá Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge e o Grupo D será formado por Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha