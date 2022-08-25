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Champions League

Bayern, Barcelona e Inter caem em 'grupo da morte' na Liga dos Campeões

UEFA realizou sorteio nesta quinta-feira em Istambul e definiu os grupos para a competição que começa em 6 de setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 ago 2022 às 15:24

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 15:24

Taça da Liga dos Campeões da Europa
Taça da Liga dos Campeões da Europa Crédito: Reprodução / Lance
Os grupos da Liga dos Campeões 2022/2023 foram definidos em sorteio realizado pela Uefa nesta quinta-feira, em Istambul, onde será disputada a final do torneio. O resultado garantiu reencontros dos principais artilheiros da Europa com seus ex-clubes, já que o Barcelona de Lewandowski caiu no Grupo C do Bayern de Munique, time no qual o polonês jogava até a temporada passada, e o Manchester City de Haaland ficou no Grupo G ao lado do Dortmund, ex-time do norueguês.
Barça e Bayern ainda terão a companhia da Inter de Milão, que completa o trio do "grupo da morte" desta edição, com o Viktoria Plzen como azarão. No Grupo G, Sevilla e Copenhagen se juntaram a City e Dortmund.
Outra chave que promete grandes jogos é o Grupo H, que tem o Paris Saint-Germain como cabeça de chave. O time de Neymar vai enfrentar equipes que também possuem protagonistas brasileiros, caso da Juventus, com Arthur, Alex Sandro e Danilo, e o Benfica, que viu David Neres brilhar na fase preliminar do torneio. O Maccabi Haifa, de Israel, também está na chave.
O atual campeão Real Madrid ficou mais uma vez no mesmo grupo que o Shakhtar Donetsk. Além disso ,enfrentará RB Leipzig e Celtic. O vice-campeão Liverpool, por sua vez, está no Grupo A ao lado de Liverpool, Napoli e Rangers. Milan e Chelsea ficaram no Grupo E, com Salzburg e Dínamo de Zagreb. Já o Grupo B terá Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge e o Grupo D será formado por Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha
O sorteio dividiu os times em quatro potes, com os atuais campeões europeus Real Madrid (Liga dos Campeões) e Eintracht Frankfurt (Liga Europa) e os campeões nacionais dos seis melhores países do ranking da Uefa como cabeças de chave. Assim, além de Real e Frankfurt, o pote 1 tinha Ajax, Porto, Bayern de Munique, Milan e Paris Saint-Germain. Os outros potes foram definidos conforme a posição de cada clube no ranking, e times do mesmo país não podiam cair no mesmo grupo.

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