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Novo amor?

Neymar surge com modelo candidata ao Miss ES e pode estar em novo romance

Craque do PSG foi visto em churrasco com a modelo Jessica Turini, candidata ao Miss ES em 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2022 às 12:48

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 12:48

Neymar foi visto com a modelo em churrasco em Paris
Neymar foi visto com a modelo em churrasco em Paris Crédito: Reprodução / Instagram
Vivendo romances na mesma velocidade que faz gols pelo PSG nesta temporada, o craque Neymar também está voando fora dos gramados. O brasileiro promoveu um churrasco em Paris e foi visto ao lado da modelo Jessica Turini, que participou do Miss Espírito Santo em 2014.
Os dois não foram clicados ‘ficando’, mas o que chamou a atenção foi a semelhança física da modelo com outros affairs de Neymar, e nas redes sociais os fãs novamente compararam a suposta atual com a ex-namorada do brasileiro, Bruna Marquezine. A modelo de 30 anos não perdeu tempo e logo apagou os comentários em suas fotos.
Jessica, que atualmente vive em São Paulo, pratica esportes como surfe e kart e coleciona mais de 83 mil seguidores no Instagram e até então não soltou nenhum detalhe sobre o suposto relacionamento com o craque.
Recentemente, Neymar terminou o namoro com Bruna Biancardi. Depois do fim do relacionamento, que terminou após suposta traição do craque, ele seguiu como se nada tivesse acontecido, já Bruna se afastou das redes sociais, e apenas recentemente surgiu em novos vídeos nas redes sociais sem comentar sobre o assunto.

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