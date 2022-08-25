Neymar surge com modelo candidata ao Miss ES e pode estar em novo romance

Vivendo romances na mesma velocidade que faz gols pelo PSG nesta temporada, o craque Neymar também está voando fora dos gramados. O brasileiro promoveu um churrasco em Paris e foi visto ao lado da modelo Jessica Turini, que participou do Miss Espírito Santo em 2014.
Os dois não foram clicados ‘ficando’, mas o que chamou a atenção foi a semelhança física da modelo com outros affairs de Neymar, e nas redes sociais os fãs novamente compararam a suposta atual com a ex-namorada do brasileiro, Bruna Marquezine. A modelo de 30 anos não perdeu tempo e logo apagou os comentários em suas fotos.
Jessica, que atualmente vive em São Paulo, pratica esportes como surfe e kart e coleciona mais de 83 mil seguidores no Instagram e até então não soltou nenhum detalhe sobre o suposto relacionamento com o craque.
Recentemente, Neymar terminou o namoro com Bruna Biancardi. Depois do fim do relacionamento, que terminou após suposta traição do craque, ele seguiu como se nada tivesse acontecido, já Bruna se afastou das redes sociais, e apenas recentemente surgiu em novos vídeos nas redes sociais sem comentar sobre o assunto.