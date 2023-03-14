Ônibus extras para o jogo entre Botafogo e Brasiliense no Kleber Andrade

Por se tratar de um dia útil, todos os ônibus rodam em horário normal Crédito: Divulgação

Atenção torcedor alvinegro. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um esquema especial para o transporte público, visando a partida entre Botafogo e Brasiliense, nesta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Kleber Andrade , Cariacica.

Cerca de 20 carros extras nos terminais vão garantir o transporte do público para o jogo. Por se tratar de dia útil, toda a frota estará rodando. Já na saída do jogo, a partir das 21h45, haverá veículos de reserva nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da Companhia.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.

Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.

Confira as linhas extras que passaram pelo Estádio Kleber Andrade