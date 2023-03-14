Ônibus extras para o jogo entre Botafogo e Brasiliense no Kleber Andrade

Atenção torcedor alvinegro. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um esquema especial para o transporte público, visando a partida entre Botafogo e Brasiliense, nesta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, Cariacica.
Cerca de 20 carros extras nos terminais vão garantir o transporte do público para o jogo. Por se tratar de dia útil, toda a frota estará rodando. Já na saída do jogo, a partir das 21h45, haverá veículos de reserva nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da Companhia.
Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.
Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo, na área do evento e nos terminais de integração.
Confira as linhas extras que passaram pelo Estádio Kleber Andrade
- 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha
- 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar
- 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos
- 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe
- 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi
- 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso
- 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262
- 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande
- 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular
- 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança
- 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América
- 748 - São Geraldo / T. Jardim América
- 753 - Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262
- 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262
- 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande
- 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa
- 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia
- 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia