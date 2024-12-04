O que Botafogo e Palmeiras precisam para ganhar o Brasileirão hoje?

O Alvinegro enfrenta o Internacional no Beira-Rio, às 21h30, visando sair com os três pontos e sonhando com o tricampeonato antecipado do Brasileirão. Líder na tabela, o Glorioso conta com 73 pontos, três a mais que o vice Palmeiras. Já o Alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão, também às 21h30, e encara a vitória como única opção caso queira se manter vivo na briga pela taça.