O que Botafogo e Palmeiras precisam para ganhar o Brasileirão hoje?

Depois de ser campeão inédito da Libertadores no último sábado (30), o Botafogo ainda pode se sagrar campeão brasileiro nesta quarta-feira (4). Em contrapartida, o Palmeiras precisa vencer em casa e torcer para que o carioca não ganhe a partida, para sonhar com uma remontada na próxima e última rodada.
O Alvinegro enfrenta o Internacional no Beira-Rio, às 21h30, visando sair com os três pontos e sonhando com o tricampeonato antecipado do Brasileirão. Líder na tabela, o Glorioso conta com 73 pontos, três a mais que o vice Palmeiras. Já o Alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão, também às 21h30, e encara a vitória como única opção caso queira se manter vivo na briga pela taça.
Caso o Botafogo vença e o Palmeiras tropece, a diferença passa a ser de, no mínimo, 5 pontos, sendo impossível alcançar na última rodada. Porém, se o Fogão apenas empatar com o Inter, precisa torcer para o Cruzeiro vencer em casa e a diferença ficaria em 4 pontos, também tornando o Glorioso matematicamente campeão. Em último caso, o Botafogo perdendo para o Colorado no Sul, o Verdão empata em pontos em caso de vitória, levando a decisão para a 38ª rodada.
Nos dois últimos confrontos do ano dos dois times pelo campeonato brasileiro, o Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos, um dos maiores rivais do Palmeiras e sem mais pretensões na temporada; e o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, time lutando pelo rebaixamento e grande rival do Bota.