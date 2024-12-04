Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • O que Botafogo e Palmeiras precisam para ganhar o Brasileirão hoje?
Futebol

O que Botafogo e Palmeiras precisam para ganhar o Brasileirão hoje?

Se o Glorioso vencer, e o Palmeiras não pontuar na rodada, o clube carioca é campeão antecipado

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 17:49

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

04 dez 2024 às 17:49
Palmeiras e Botafogo, pelo Brasileirão
Palmeiras e Botafogo, pelo Brasileirão Crédito: Vitor Silva
Depois de ser campeão inédito da Libertadores no último sábado (30), o Botafogo ainda pode se sagrar campeão brasileiro nesta quarta-feira (4). Em contrapartida, o Palmeiras precisa vencer em casa e torcer para que o carioca não ganhe a partida, para sonhar com uma remontada na próxima e última rodada.
O Alvinegro enfrenta o Internacional no Beira-Rio, às 21h30, visando sair com os três pontos e sonhando com o tricampeonato antecipado do Brasileirão. Líder na tabela, o Glorioso conta com 73 pontos, três a mais que o vice Palmeiras. Já o Alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão, também às 21h30, e encara a vitória como única opção caso queira se manter vivo na briga pela taça.
Caso o Botafogo vença e o Palmeiras tropece, a diferença passa a ser de, no mínimo, 5 pontos, sendo impossível alcançar na última rodada. Porém, se o Fogão apenas empatar com o Inter, precisa torcer para o Cruzeiro vencer em casa e a diferença ficaria em 4 pontos, também tornando o Glorioso matematicamente campeão. Em último caso, o Botafogo perdendo para o Colorado no Sul, o Verdão empata em pontos em caso de vitória, levando a decisão para a 38ª rodada.
Nos dois últimos confrontos do ano dos dois times pelo campeonato brasileiro, o Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos, um dos maiores rivais do Palmeiras e sem mais pretensões na temporada; e o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque, time lutando pelo rebaixamento e grande rival do Bota.

Veja Também

Veja onde assistir aos jogos da 37° rodada do Brasileirão

Botafogo embolsa R$ 194 milhões e garante vaga no Super Mundial de Clubes

Torcida do Botafogo no ES explode de alegria com título da Libertadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol palmeiras botafogo Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados