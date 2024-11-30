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É festa

Torcida do Botafogo no ES explode de alegria com título da Libertadores

Os botafoguenses capixabas finalmente puderam soltar o grito de campeão que estava preso na garganta. Em Vila Velha, na quadra da MUG, os torcedores fizeram a festa

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 20:27

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

30 nov 2024 às 20:27
Na noite histórica em que o Botafogo conquistou sua primeira taça da Copa Libertadores da América, o Espírito Santo foi tomado por uma onda de emoção alvinegra. Torcedores se reuniram em bares, praças e associações para assistir à partida decisiva. Quando o apito final soou, a explosão de alegria e orgulho tomou conta dos botafoguenses, que há décadas sonhavam com esse momento.
Entre os torcedores, o capixaba Diogo não conteve as lágrimas ao tentar descrever a emoção de ver seu time alcançar o maior título das Américas. “Cara, é uma emoção que eu não vou descrever. A primeira emoção que eu tive na vida foi ver meu filho nascer. Essa aqui, só se eu fosse o meu filho pra sentir algo parecido”, declarou, emocionado na quadra da MUG, em Vila Velha, que recebeu centenas de torcedores.
Para ele e tantos outros apaixonados, o título não é apenas uma conquista esportiva, mas a coroação de anos de amor e dedicação ao clube. Um dos organizadores da torcida organizada do Botafogo, Rodrigo falou o sentimento. “Passamos 30 anos sem título. Quantas caravanas a gente pegou para ir ao Rio, ao Rio Grande do Sul, ao Nordeste, por amor ao Botafogo. E hoje a gente vê nosso time campeão da Libertadores, irmão. Não tem palavra para explicar esse sentimento”, completou.
Em Vila Velha, Vitória e outras cidades do estado, as ruas se transformaram em verdadeiros carnavais alvinegros. Fogos de artifício, bandeiras e cânticos ecoaram pelas cidades, celebrando um feito que ficará marcado para sempre na história do Botafogo e de sua torcida.
Com a conquista, o Botafogo não apenas escreveu um novo capítulo em sua história, mas também reforçou o amor incondicional de sua torcida, que jamais deixou de acreditar. No Espírito Santo, o título ficará eternizado como um marco na vida de milhares de alvinegros.

Torcida do Botafogo comemora título da Libertadores

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