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Futebol

Nino, do Fluminense, tem lesão na coxa e fica fora de amistosos do Brasil

Zagueiro sentiu o problema no empate do Fluminense com o Goiás no último domingo (11), em Goiânia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2023 às 13:52

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 13:52

Nino saiu chorando do gramado durante a partida contra o Goiás, quando se lesionou
Nino saiu chorando do gramado durante a partida contra o Goiás, quando se lesionou Crédito: Redes Sociais
O zagueiro Nino, do Fluminense, tem uma lesão na coxa direita e será cortado dos amistosos do Brasil contra Guiné e Senegal. A CBF ainda não oficializou.
Nino foi diagnosticado com uma lesão leve no adutor direito. Ele sentiu o problema no empate do Fluminense com o Goiás no último domingo (11), em Goiânia.
A reportagem apurou que a lesão não é grave e Nino até poderia ficar à disposição contra Senegal, mas o departamento médico da CBF conversou com os profissionais do Fluminense e optou pelo corte.
A CBF anunciará o substituto em breve. As opções restantes para Ramon Menezes são Marquinhos, Éder Militão e Ibañez.
O Brasil enfrentará Guiné no sábado, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol, em Barcelona, na Espanha. O duelo com Senegal será na terça-feira, no José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa, Portugal.
O corte de Nino foi confirmado por sua esposa no Instagram: "O sonho só foi adiado".

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