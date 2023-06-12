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"Difícil dar adeus"

Diego Tardelli anuncia aposentadoria após 20 anos de carreira no futebol

Revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Santos e ídolo da torcida do Atlético-MG, atacante usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jun 2023 às 11:17

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:17

Diego Tardelli estava sem atuar desde o fim de 2021, quando defendeu o Santos
Diego Tardelli estava sem atuar desde o fim de 2021, quando defendeu o Santos Crédito: Redes Sociais
Revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Santos e ídolo da torcida do Atlético-MG, onde conquistou a Libertadores em 2013, o atacante Diego Tardelli usou suas redes sociais para anunciar a aposentadoria dos gramados. Aos 38 anos, o jogador encerra a carreira após 20 anos. Ele não atuava desde o fim de 2021, quando vestiu a camisa santista.
"Como é difícil dar adeus ao futebol. Ainda não sei nem se é o momento certo e se estou preparado para me despedir, porque foi assim também, meio que de repente e sem eu estar preparado que tudo começou no dia 9/3/2003. Em apenas 10 minutos a minha vida se transformava e aquele sono de criança foi se tornando realidade", iniciou sua nota de despedida.
Tardelli fez questão de prestar homenagem à avó, dona Lola, que o criou desde os dois anos enquanto os pais trabalhavam fora, e que era a responsável por levá-lo às escolinha de futebol para as peneiras. A definiu como "maior incentivadora." Também agradeceu aos pais e reconheceu todos que foram importantes em sua vida no futebol.
"Obrigado a todos os atletas, treinadores, comissão técnica, imprensa, presidentes, diretores, aos meus empresários Giuliano e Beto Fedato que ao longo desses 20 anos fizeram parte da minha jornada. Foi tudo incrível, o futebol me proporcionou tantas coisas maravilhosas que jamais eu poderia imaginar e viver tudo o que eu vivi", afirmou.
O jogador recebeu inúmeras mensagens, inclusive de ex-companheiros, casos de Diego Ribas, Eder, Leandro Donizete, Nenê, todos o parabenizando pela carreira e desejando sorte nos novos ciclos da vida que virão em breve.
"Realizei o sonho de conhecer alguns dos meus ídolos e até mesmo jogar com alguns deles, conheci países diferentes, culturas novas, cheguei à Seleção Brasileira, ganhei títulos, fui respeitado. Enfim, foi tudo lindo e não me arrependo de nada", concluiu, agradecendo também aos clubes por onde passou e finalizando com mensagem de amor para a mulher Vanessa e os filhos Dieguinho e Pietra.

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