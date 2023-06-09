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Craque

Richarlison ganha homenagem com mural e atrai multidão em Nova Venécia

Prefeitura de Nova Venécia, cidade natal do jogador, eternizou em um painel o icônico gol de voleio do pombo na Copa do Mundo do Catar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2023 às 17:04

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 17:04

Nova Venécia homenageia Richarlison com painel de fotos
Nova Venécia homenageia Richarlison com painel de fotos Crédito: Instagram/André Fagundes
Uma multidão se reuniu nesta quinta-feira (8) em uma praça em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, para a inauguração de um painel em homenagem ao jogador capixaba Richarlison. O craque do Tottenham e da Seleção Brasileira está em sua cidade natal durante as férias do futebol inglês e participou do evento. 
A homenagem foi colocada na Praça Pedro Ivo, conhecida como Vila Olímpica, e mostra o gol de voleio do atacante na partida contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Nova Venécia homenageia Richarlison com painel de fotos
Nova Venécia homenageia Richarlison com painel de fotos Crédito: Instagram/André Fagundes
"Quero parabenizar em nome de todos os munícipes e agradecer, por levar o nome de Nova Venécia a milhares de pessoas pelo mundo", escreveu nas redes sociais o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes.
Richarlison surgiu no Real Noroeste e, após passagens por América-MG e Fluminense, chegou ao futebol europeu. Atualmente atua no Tottenham, da Inglaterra. O Pombo é o capixaba de maior destaque da história da Premier League. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América, em 2019, disputada no País, e a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

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