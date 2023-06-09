Richarlison ganha homenagem com mural e atrai multidão em Nova Venécia

Nova Venécia homenageia Richarlison com painel de fotos Crédito: Instagram/André Fagundes

Uma multidão se reuniu nesta quinta-feira (8) em uma praça em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, para a inauguração de um painel em homenagem ao jogador capixaba Richarlison. O craque do Tottenham e da Seleção Brasileira está em sua cidade natal durante as férias do futebol inglês e participou do evento.



A homenagem foi colocada na Praça Pedro Ivo, conhecida como Vila Olímpica, e mostra o gol de voleio do atacante na partida contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Nova Venécia homenageia Richarlison com painel de fotos Crédito: Instagram/André Fagundes

"Quero parabenizar em nome de todos os munícipes e agradecer, por levar o nome de Nova Venécia a milhares de pessoas pelo mundo", escreveu nas redes sociais o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes.