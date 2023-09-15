Morre Paulo Goulart, goleiro campeão brasileiro com o Fluminense em 1984

Paulo Goulart com a camisa do Fluminense em 1980 Crédito: Flu-Memória FFC

Paulo Goulart, goleiro campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, morreu na manhã desta sexta-feira (15), em Muriaé-MG, aos 68 anos. A causa da morte não foi informada. Os detalhes do velório e sepultamento também não são conhecidos até o momento.

Paulo Goulart foi goleiro do Fluminense entre 1976 e 1985 e era considerado um dos maiores pegadores de pênalti da história do clube. Ele era formado em direito e era diretor e fundador de uma empresa de seguros em Minas Gerais.

Carreira de Paulo Goulart

Paulo Goulart começou sua carreira como goleiro no Nacional de Muriaé, em Minas Gerais, mas chegou no Fluminense aos 16 anos, em 1971.

Ele chegou à equipe profissional do Tricolor das Laranjeiras em 1976 e conquistou os Campeonatos Cariocas de 1980, 1983 e 1984, além do Brasileirão de 1984. Após deixar o Fluminense, em 1985, ele passou por Ceará, Paysandu, Criciúma, Olaria e Porto Alegre de Itaperuna-RJ.

Fluminense lamenta a morte de Paulo Goulart