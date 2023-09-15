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Luto

Morre Paulo Goulart, goleiro campeão brasileiro com o Fluminense em 1984

Considerado um dos maiores goleiros da história do Flu, Paulo morreu na manhã desta sexta-feira (15) em Muriaé, Minas Gerais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 set 2023 às 13:38

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 13:38

Paulo Goulart com a camisa do Fluminense em 1980
Paulo Goulart com a camisa do Fluminense em 1980 Crédito: Flu-Memória FFC
Paulo Goulart, goleiro campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, morreu na manhã desta sexta-feira (15), em Muriaé-MG, aos 68 anos. A causa da morte não foi informada. Os detalhes do velório e sepultamento também não são conhecidos até o momento.
Paulo Goulart foi goleiro do Fluminense entre 1976 e 1985 e era considerado um dos maiores pegadores de pênalti da história do clube. Ele era formado em direito e era diretor e fundador de uma empresa de seguros em Minas Gerais.

Carreira de Paulo Goulart

Paulo Goulart começou sua carreira como goleiro no Nacional de Muriaé, em Minas Gerais, mas chegou no Fluminense aos 16 anos, em 1971.
Ele chegou à equipe profissional do Tricolor das Laranjeiras em 1976 e conquistou os Campeonatos Cariocas de 1980, 1983 e 1984, além do Brasileirão de 1984. Após deixar o Fluminense, em 1985, ele passou por Ceará, Paysandu, Criciúma, Olaria e Porto Alegre de Itaperuna-RJ.

Fluminense lamenta a morte de Paulo Goulart

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