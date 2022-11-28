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Copa do Mundo

Militão e Fred são as novidades na Seleção para o jogo com a Suíça

Zagueiro será improvisado na lateral no lugar de Danilo, e volante vai substituir Neymar, na partida desta segunda-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:01

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:01

Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira
Éder Militão está confirmado como titular contra a Suíça Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Seleção Brasileira já está escalada para o jogo desta segunda-feira (28), às 13 horas, contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O técnico Tite escolheu Éder Militão e Fred para substituírem os contundidos Danilo e Neymar, nesta partida.
Danilo e Neymar sofreram lesão no ligamento do tornozelo e já foram descartados dos dois últimos jogos da Seleção na fase de grupos. Assim, não enfrentarão também Camarões, na sexta-feira (2). Acostumado a jogar na zaga no Real Madrid, Militão será deslocado para a lateral nesta segunda-feira (28), ganhando a disputa com Daniel Alves, chamado para a Copa para ser o reserva imediato de Danilo. O volante Fred, por sua vez, entra no meio de campo, com Lucas Paquetá sendo avançado para atuar na posição de Neymar.
Com o empate de 3 a 3 entre Camarões e Sérvia, na manhã desta segunda (28), o Brasil já garante vaga nas oitavas de final em caso de vitória sobre a Suíça. 

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