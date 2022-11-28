Militão e Fred são as novidades na Seleção para o jogo com a Suíça

A Seleção Brasileira já está escalada para o jogo desta segunda-feira (28), às 13 horas, contra a Suíça, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O técnico Tite escolheu Éder Militão e Fred para substituírem os contundidos Danilo e Neymar, nesta partida.

Danilo e Neymar sofreram lesão no ligamento do tornozelo e já foram descartados dos dois últimos jogos da Seleção na fase de grupos. Assim, não enfrentarão também Camarões, na sexta-feira (2). Acostumado a jogar na zaga no Real Madrid, Militão será deslocado para a lateral nesta segunda-feira (28), ganhando a disputa com Daniel Alves, chamado para a Copa para ser o reserva imediato de Danilo. O volante Fred, por sua vez, entra no meio de campo, com Lucas Paquetá sendo avançado para atuar na posição de Neymar.