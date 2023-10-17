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Lateral Yan Couto, da seleção, se desculpa após citar Daniel Alves como ídolo

Questionado sobre referências no futebol, o jogador não titubeou em citar Daniel, preso sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate da Espanha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 out 2023 às 11:38

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:38

Yan Couto citou Daniel Alves como ídolo durante uma entrevista coletiva
Yan Couto citou Daniel Alves como ídolo durante uma entrevista coletiva Crédito: Vitor Silva / CBF
O lateral-direito Yan Couto usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para pedir desculpas por citar Daniel Alves, réu por estupro na Espanha, como seu principal ídolo no futebol. A declaração do jogador de 21 anos, que está com a seleção brasileira no Uruguai, ocorreu em entrevista coletiva no fim de semana, após treino de preparação para o duelo com o Uruguai, às 21h, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
"Quando me referi ao Daniel Alves como um ídolo, foi no sentido do futebol - coisa que acreditei ter deixado claro, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um", escreveu o Yan, em nota compartilhada nas redes sociais.
Emprestado ao Girona, da Espanha, pelo Manchester City, Yan Couto foi convocado por Fernando Diniz após o corte de Vanderson, do Mônaco. Ele estreou com a camisa da seleção brasileira no empate por 1 a 1 com a Venezuela, em Cuiabá, entrando na vaga do lesionado Danilo, que também foi cortado. Com a expectativa de que o novato comece entre os titulares diante do Uruguai, o jogador foi escolhido para participar da a entrevista coletiva de domingo. Questionado sobre referências na posição, o jogador não titubeou em citar Daniel Alves.
"Meu ídolo é o Daniel Alves. Não tem como ser outro. Cresci assistindo a ele pela TV. Ele é um ídolo para muita gente, para muitos brasileiros. Ele fez uma história muito linda pela seleção, nos clubes por onde passou. Acredito que ele é minha referência mais pelo estilo de jogo, pela altura, tudo. Pela qualidade com a bola também. E é uma referência muito boa pra mim defensivamente, para eu poder estar somando e ser mais agressivo, ser um jogador mais completo", disse o lateral de 21 anos, sem citar a prisão do compatriota.
Daniel Alves foi preso em janeiro sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona. Ele está em uma penitenciária da cidade espanhola e, de acordo com a legislação do país, pode ficar por até 15 anos na cadeia se for condenado. O julgamento deve acontecer entre o fim do mês e novembro. O brasileiro nega a acusação.
Brasil e Uruguai se enfrentam pela 4ª rodada das Eliminatórias. A seleção tem sete pontos e caiu para a segunda colocação após o empate em casa com a Venezuela, perdendo a ponta para a atual campeã mundial Argentina, única 100% na corrida por uma vaga na próxima Copa.

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