Kleber Andrade vai receber Vasco e Volta Redonda em jogo pelo Carioca

Em 30 de janeiro de 2023, o Vasco perdeu por a 2x1 para o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade

Apesar do ge confirmar que o jogo será realizado no Kleber Andrade, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio de nota, confirmou que houve contato, mas que até o momento não houve acerto ou reserva do estádio. Confira a nota abaixo.