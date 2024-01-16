Kleber Andrade vai receber Vasco e Volta Redonda em jogo pelo Carioca

O Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber mais uma partida de um clube da Série A. Segundo o ge, o Vasco vai realizar a partida contra o Volta Redonda, válida pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Espírito Santo. O visitante já deu o aval e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) deve oficializar a mudança nos próximos dias. A partida está prevista para o dia 24 de fevereiro.
Com isso, o Gigante da Colina deve realizar quatro partidas do Estadual fora do Rio de Janeiro. Além deste confronto, os duelos contra Bangu (quarta rodada), Nova Iguaçu (quinta rodada) e Audax (sétima rodada) serão disputados em Brasília, Uberlândia e Manaus, respectivamente.
Essa será a segunda vez que o Vasco vai enfrentar o Volta Redonda no Kleber Andrade. A primeira vez foi no dia 30 de janeiro de 2023 - na ocasião, o Cruzmaltino foi derrotado por 2 a 1 em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca daquele ano, frustrando mais de 19 mil torcedores presentes no local.
Sesport nega acerto
Apesar do ge confirmar que o jogo será realizado no Kleber Andrade, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio de nota, confirmou que houve contato, mas que até o momento não houve acerto ou reserva do estádio. Confira a nota abaixo.
"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) foi sondada sobre a disponibilidade da data de 24/02 para a realização do jogo do Vasco e Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Entretanto, não houve reserva ou pagamento de taxas para a confirmação da partida",