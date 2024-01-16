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Novos ares

Ex-Seleção Brasileira, Pia Sundhage é a nova treinadora da Suíça

Sueca foi demitida após a eliminação do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, em 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jan 2024 às 17:58

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 17:58

Pia Sundhage anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Pia Sundhage teve passagem decpcionante pela Seleção Brasileira Feminina Crédito: Thais Magalhães/CBF
A ex-técnica da seleção brasileira de futebol feminino Pia Sundhage voltou ao noticiário nesta terça-feira, ao ser anunciada como a nova treinadora da seleção da Suíça. Após fracassar com o Brasil na Copa do Mundo do ano passado, ela agora tem o desafio de comandar a sua nova equipe no Campeonato Europeu, que acontecerá em 2025.
"É um privilégio poder treinar uma equipe sob tanta pressão. Adoro isso", afirmou a treinadora em um comunicado publicado pela entidade que comanda o futebol local sobre a nova contratação.
A treinadora de 63 anos assume a tarefa de liderar a Suíça, que será a sede da competição, e assinou contrato até o final de 2025. A notícia da chegada da comandante sueca foi tratada com bastante euforia pelos dirigentes suíços.
"A nomeação da Pia Sundhage é um novo marco para o futebol feminino suíço. Tenho certeza de que conseguiremos uma grande evolução para a modalidade com a sua experiência e conhecimento", comentou Dominique Blanc, presidente da federação
Apesar de ter chegado com o prestígio alardeado pelos dirigentes, Pia vem de um trabalho decepcionante à frente da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado, que foi realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Cotado para chegar às fases decisivas, o Brasil acabou eliminado na fase de grupos do torneio. Além do desempenho abaixo do esperado, a treinadora sueca também foi criticada por não ter convocado a experiente atacante Cristiane.

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