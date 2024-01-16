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Ele fica

Palmeiras anuncia renovação de Abel Ferreira até 2025

Leila Pereira, presidente do Alviverde, anunciou o acordo com o treinador português em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2024 às 13:54

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 13:54

Abel Ferreira foi cogitado no Al Saad, do Catar
Abel Ferreira foi cogitado no Al Saad, do Catar Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A presidente Leila Pereira anunciou nesta terça-feira (16) a renovação de contrato com o técnico Abel Ferreira até o fim de 2025.
"Renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até o final de 2025. Era um desejo muito grande meu de manter esse treinador tão vencedor que está há tanto tempo conosco. É uma grande notícia para o nosso torcedor e para toda a instituição. Ele acredita na continuidade do nosso projeto e, esse ano, vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, ma seremos protagonistas sempre, mantendo nosso elenco e dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais", disse.
Abel e Palmeiras tinham um acordo verbal. As negociações começaram antes de o português entrar de férias.
O treinador chegou a visitar o Al Saad, do Qatar, mas optou pela permanência no Palmeiras. A família também pesou pela permanência de Abel.
A renovação "garante" Abel no Mundial de 2025, uma vez que o Palmeiras já está classificado para a competição.

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