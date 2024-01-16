Palmeiras anuncia renovação de Abel Ferreira até 2025

"Renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até o final de 2025. Era um desejo muito grande meu de manter esse treinador tão vencedor que está há tanto tempo conosco. É uma grande notícia para o nosso torcedor e para toda a instituição. Ele acredita na continuidade do nosso projeto e, esse ano, vamos continuar fortes, sempre lutando pelo maior número de títulos possíveis. Ganhar sempre é impossível, ma seremos protagonistas sempre, mantendo nosso elenco e dando segurança ao trabalho de todos os nossos profissionais", disse.