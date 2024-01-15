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Conquista

Brasileiro Guilherme Madruga vence o Prêmio Puskás, da Fifa

Meio-campista de 23 anos, recentemente comprado pelo Cuiabá, concorreu após marcar um golaço de bicicleta de fora da área em uma partida da Série B em 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2024 às 18:25

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 18:25

Guilherme Madruga recebendo o Prêmio Puskás
Guilherme Madruga recebendo o Prêmio Puskás Crédito: REUTERS/Andrew Boyers
Guilherme Madruga, ex-Botafogo-SP e anunciado nesta segunda-feira (15) pelo Cuiabá, faturou o Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano no planeta, no Fifa The Best 2023 .
O meio-campista de 23 anos superou Julio Enciso e Nuno Santos. Os atletas de Brighton e Sporting, respectivamente, fecharam o top 3.
"Quando fiz este gol, estava emprestado e só queria ser comprado. Planejei apenas este objetivo e Deus me concedeu: fui comprado. nesta segunda-feira (15), vou disputar a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Esta dedicatória vai para minha família e aos meus pais, que estão no Brasil. Pai, todos aqueles que te chamavam de louco não vão mais chamar: estou virando profissional. Mãe, toda vez que a senhora chorou escondido quando estava longe, saiba que valeu a pena. E meu irmão, que está comigo: muita gratidão por me acompanhar. É um sonho que estou vivendo e não esperava isso", disse Guilherme, em discurso após vencer Puskás.
Madruga marcou um golaço de bicicleta em junho, quando o Botafogo-SP bateu, fora de casa, o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro.
A pintura ocorreu no fim do primeiro tempo da partida em questão. Após dividida pelo alto, Madruga emendou uma bicicleta de fora da área, encobriu o goleiro Jordi e garantiu a vitória para a equipe de Ribeirão Preto.

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