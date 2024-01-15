Brasileiro Guilherme Madruga vence o Prêmio Puskás, da Fifa

"Quando fiz este gol, estava emprestado e só queria ser comprado. Planejei apenas este objetivo e Deus me concedeu: fui comprado. nesta segunda-feira (15), vou disputar a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Esta dedicatória vai para minha família e aos meus pais, que estão no Brasil. Pai, todos aqueles que te chamavam de louco não vão mais chamar: estou virando profissional. Mãe, toda vez que a senhora chorou escondido quando estava longe, saiba que valeu a pena. E meu irmão, que está comigo: muita gratidão por me acompanhar. É um sonho que estou vivendo e não esperava isso", disse Guilherme, em discurso após vencer Puskás.