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Jorge Jesus compara Neymar a CR7 e afirma que brasileiro tem "paixão por outras coisas"

Treinador português trabalha com o atacante da Seleção Brasileira no Al-Hilal, da Arábia Saudita
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2024 às 15:14

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 15:14

Jorge Jesus é treinador de Neymar no Al-Hilal
Jorge Jesus é treinador de Neymar no Al-Hilal Crédito: Twitter/Reprodução
O técnico Jorge Jesus comparou Neymar com Cristiano Ronaldo para explicar o que pensa do brasileiro. Eles trabalharam juntos no Al-Hilal, da Arábia Saudita, por um curto período de tempo até que o atacante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, passou por cirurgia e, desde então, está se recuperando no Brasil.
"A vida além do futebol, acho que ao contrário do (Cristiano) Ronaldo, Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e conhece a prioridade. Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada o oferece", afirmou Jorge Jesus, em entrevista à imprensa portuguesa pouco antes de embarcar para voltar ao Al-Hilal.
Apesar da comparação polêmica, o treinador, que fez muito sucesso no Flamengo, elogiou Neymar. "Como jogador é fabuloso, como homem me surpreendeu positivamente em tudo. É um jogador fora do normal, fora de série", afirmou. "É um jogador fácil de lidar, doce, compreensivo", acrescentou.
Jorge Jesus chegou ao Al-Hilal no começo de julho. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 17 de outubro, atuando pela seleção brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Antes de se lesionar, o atacante fez cinco jogos pelo time saudita, com duas assistências e um gol.
Sem o brasileiro, o Al-Hilal se recuperou no Campeonato Saudita e atualmente lidera com sete pontos de vantagem para o Al-Nassr, equipe justamente de Cristiano Ronaldo. São 17 vitórias e dois empates. Após um período de férias, o torneio será retomado. O primeiro compromisso será um amistoso, dia 29 de janeiro, contra o Inter Miami, de Lionel Messi.

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