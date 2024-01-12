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Recuperação

CBF diz que Parreira realiza tratamento contra linfoma há quatro meses

A CBF emitiu uma nota sobre o estado de saúde do ex-técnico de 80 anos. A entidade afirmou no comunicado que se manifesta em nome da família dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2024 às 18:15

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 18:15

Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileira no tetracampeonato, está realizando tratamento contra um linfoma de Hodgkin há quatro meses.
Futebol
Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro / CBF
A CBF emitiu uma nota sobre o estado de saúde do ex-técnico de 80 anos. A entidade afirmou no comunicado que se manifesta em nome da família dele.
Parreira vem realizando tratamento quimioterápico e apresenta "excelente resposta". Familiares e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanham dizem que ele "segue evoluindo positivamente aos tratamentos".

Nota da CBF

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem informar, em nome da família do ex-treinador da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, Carlos Alberto Parreira, que, após o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ele está há quatro meses em tratamento quimioterápico e vem apresentando excelente resposta. A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em nome de todos os torcedores brasileiros, deseja pronta recuperação ao professor Parreira."

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