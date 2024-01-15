Corinthians aguarda exames para anunciar Matheuzinho, do Flamengo

O Corinthians está muito perto de anunciar o lateral-direito Matheuzinho, do Flamengo. O alvinegro acertou o empréstimo do jogador até dezembro. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande.
O time alvinegro aguarda os exames médicos de Matheuzinho nesta terça-feira para anunciá-lo. Só falta o ok nos testes.
Matheuzinho chega para ser "sombra" de Fagner. O ala de 23 anos perdeu espaço no Flamengo de Tite e quer respirar novos ares.
Matheuzinho deve ser o sétimo reforço do Corinthians. Antes chegaram Félix Torres, Gustavo Henrique, Diego Palacios, Hugo, Raniele e Rodrigo Garro.