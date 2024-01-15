  • Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez
Histórico

Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez

Com a conquista, o argentino de 36 anos se isola ainda mais na como o atleta que mais venceu a premiação na história
Agência FolhaPress

15 jan 2024 às 18:35

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 18:35

Messi não estava presente na cerimônia de premiação da Fifa Crédito: REUTERS/Andrew Boyers
O argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira (15) o melhor jogador mundo pela Fifa. O craque surpreendeu ao superar Earling Haaland, 23, apontado como favorito na disputa, e também o francês Mbappé, seu ex-companheiro de clube.
Foi a oitava vez que o camisa 10 da Argentina ficou com a premiação. Desta vez, porém, ele não esteve presente na cerimônia de premiação.
O argentino teve uma temporada discreta para os seus padrões. Depois de ajudar o Paris Saint-Germain a conquistar novamente o Campeonato Francês na temporada 2022/2023, ele se mudou para o emergente futebol dos Estados Unidos, onde ganhou a Leagues Cup pelo Inter Miami.
Ainda com a camisa do time francês, não conseguiu ajudar o clube a ir além das oitavas de final da Champions, superado pelo Bayern de Munique. No cenário doméstico, apesar do título francês, a dupla caiu na mesma fase na disputa da Copa da França, diante do Olympique de Marselha.
O recente histórico tanto de Messi como de Mbappé apontava para um favoritismo de Haaland na premiação.
O artilheiro do City teve um temporada vitoriosa, com conquista da tríplice coroa pelo time inglês com triunfos no Campeonato Inglês, na Copa da Inglaterra e na Champions League.

Veja todos os vencedores do prêmio Fifa The Best

  • Melhor técnico de equipe masculina: Pep Guardiola (Manchester City)
  • Melhor técnico de equipe feminina: Sarina Wiegman (seleção inglesa)
  • Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United | seleção inglesa)
  • Melhor goleiro: Ederson (Manchester City | seleção brasileira)
  • Seleção masculina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior.
  • Seleção feminina da Fifpro (sindicado internacional dos jogadores profissionais): Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Ella Toone, Aitana Bonmati, Keira Walsh; Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan e Alessia Russo.
  • Prêmio Fair Play: Vinicius Junior, pela luta contra o racismo no futebol espanhol.

Veja Também

Brasileiro Guilherme Madruga vence o Prêmio Puskás, da Fifa

Scarpa sobre Willian Bigode: 'Vontade de falar tudo que eu penso dele'

Jorge Jesus compara Neymar a CR7 e afirma que brasileiro tem "paixão por outras coisas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Messi Fifa Melhor do Mundo
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

