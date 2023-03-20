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Jogadores da Seleção Brasileira chegam ao Marrocos para amistoso

Esse é o primeiro compromisso da seleção após a campanha decepcionante na Copa do Mundo do Catar

Publicado em 20 de Março de 2023 às 16:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mar 2023 às 16:59
Jogadores da Seleção chegam em Tânger para amistoso
Jogadores da Seleção chegam em Tânger para amistoso Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
A seleção brasileira começa a se apresentar em Tânger, Marrocos. Jogadores que atuam no futebol europeu se apresentaram nesta segunda-feira (20) -14 dos 23 convocados por Ramon Menezes jogam na Europa. Eles se juntam a Mycael, do Athletico, único atleta que desembarcou no Marrocos no domingo (19). A comissão técnica também está em Tânger.
Eles se juntam a Mycael, do Athletico, único atleta que desembarcou no Marrocos no domingo (19). A comissão técnica também está em Tânger.

Trabalhos começam nesta segunda

Nomes como Vinícius Jr e Éder Militão, que entraram em campo, se apresentaram no Marrocos. Eles já participam do primeiro treino, agendado para hoje.
A chegada dos outros atletas também está prevista para esta segunda. A única exceção é o lateral Artur, do América-MG, que se apresenta na terça-feira.
O primeiro teste da seleção desde a saída de Tite acontece no sábado. O amistoso contra Marrocos está marcado para as 19h (de Brasília).

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