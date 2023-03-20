Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • A um mês de estreia no Brasileirão, Vasco precisa de ajustes cruciais
Futebol

A um mês de estreia no Brasileirão, Vasco precisa de ajustes cruciais

Time comandado por Barbieri tem uma janela de 25 dias para corrigir os erros apresentados na eliminação do Carioca e da Copa do Brasil

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:59

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 mar 2023 às 10:59
Elenco vascaíno ainda precisa de ajustes para alavancar na temporada
Elenco vascaíno ainda precisa de ajustes para alavancar na temporada Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
derrota do Vasco para o Flamengo, na noite deste domingo (19), escancarou algumas correções necessárias no elenco vascaíno para a sequência da temporada de 2023. Na semifinal do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino foi superado na partida de ida por 3 a 2, e na de volta foi derrotado por 3 a 1.
Em ambas as partidas, o Vasco mostrou um jogo tático superior ao do Flamengo, mas pecou em finalizações e em falhas individuais. Tais erros custaram não só a eliminação no Cariocão, como também da Copa do Brasil, na queda para o ABC-RN, no último dia 16.
O panorama do início da temporada do Gigante da Colina não é favorável. O time contava com resultados mais expressivos no estadual e também esperava se classificar na Copa do Brasil diante de sua torcida. Agora, cabe ao Vasco aproveitar a janela de 25 dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, no dia 15 de abril.
No Brasileirão, única competição que restou ao Vasco, o time carioca deve buscar uma melhor ofensiva para levar perigo aos adversários. No clássico contra o Rubro-Negro, ficou claro que a pontaria e a efetividade devem ser calibradas.
Diferente do ataque, o meio-campo mostra mais segurança. Rodrigo, Jair e Andrey comandaram o espaço, com destaque para Rodrigo e Jair, que dificultaram – na medida do possível – a vida do ataque flamenguista, anulando chances em jogadas pelo centro do gramado.
A defesa se comporta bem, mas falha em momentos cruciais. Como foi visto em ambos os jogos da semifinal, os gols do Flamengo saíram de falhas de posicionamento ou reposição de bola. O Vasco precisa explorar mais a qualidade técnica de Pumita e de Capasso, que apesar das falhas, mostrou valor em jogadas de ataque.
Ou seja, o time comandado por Barbieri vive um momento de reconstrução e de ajustes. Um time que retorna da Série B e tem altos investimentos para a temporada não pode se acanhar por detalhes.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Eliminação precoce na Copa do Brasil é um balde de água fria no Vasco

Em jogo de show de horrores das defesas, Flamengo errou menos e bateu o Vasco

Fluminense goleia o Volta Redonda e se garante na final do Carioca

Estudo sueco afirma que jogadores de futebol têm maior risco de demência

Caio Ribeiro vê Fernando Diniz como bom nome para assumir a Seleção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Futebol Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados