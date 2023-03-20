A um mês de estreia no Brasileirão, Vasco precisa de ajustes cruciais

Elenco vascaíno ainda precisa de ajustes para alavancar na temporada Crédito: Daniel Ramalho / Vasco

Em ambas as partidas, o Vasco mostrou um jogo tático superior ao do Flamengo, mas pecou em finalizações e em falhas individuais. Tais erros custaram não só a eliminação no Cariocão, como também da Copa do Brasil, na queda para o ABC-RN, no último dia 16.

O panorama do início da temporada do Gigante da Colina não é favorável. O time contava com resultados mais expressivos no estadual e também esperava se classificar na Copa do Brasil diante de sua torcida. Agora, cabe ao Vasco aproveitar a janela de 25 dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro , diante do Atlético-MG, no dia 15 de abril.

No Brasileirão, única competição que restou ao Vasco, o time carioca deve buscar uma melhor ofensiva para levar perigo aos adversários. No clássico contra o Rubro-Negro, ficou claro que a pontaria e a efetividade devem ser calibradas.

Diferente do ataque, o meio-campo mostra mais segurança. Rodrigo, Jair e Andrey comandaram o espaço, com destaque para Rodrigo e Jair, que dificultaram – na medida do possível – a vida do ataque flamenguista, anulando chances em jogadas pelo centro do gramado.

A defesa se comporta bem, mas falha em momentos cruciais. Como foi visto em ambos os jogos da semifinal, os gols do Flamengo saíram de falhas de posicionamento ou reposição de bola. O Vasco precisa explorar mais a qualidade técnica de Pumita e de Capasso, que apesar das falhas, mostrou valor em jogadas de ataque.