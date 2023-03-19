Flamengo supera Vasco e se classifica para a final do Campeonato Carioca

Pedro marcou dois gols e comandou a vitória flamenguista no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo superou o Vasco por 2 a 1 e está classificado para a grande final do Campeonato Carioca. Em duelo de casa cheia no Maracanã, no Rio de Janeiro, o time comandado por Vitor Pereira foi superior e faturou o Clássico dos Milhões, na noite deste domingo (19).

Agora, o Rubro-Negro se prepara para encarar o Fluminense na grande final, que será disputada nos dias 2 e 9 de abril, em horários que serão definidos pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ). Já o Vasco volta suas atenções para a disputa do Brasileirão, que terá início em abril.

O jogo

O Flamengo começou a partida dominando a posse de bola, mas a primeira jogada perigosa partiu do Vasco. Na marca de 8 minutos, o time vascaíno chegou com perigo em jogada de Alex Teixeira, que lançou Gabriel Pec na área do Rubro-Negro. O atacante chegou a finalizar, mas o bandeirinha marcou o impedimento.

O Vasco sabia que precisaria impor o ritmo de jogo, mas foi surpreendido aos 15 minutos após Ayrton Lucas ganhar a disputa de bola com Pumita e partir em velocidade pela lateral-esquerda. A bola sobrou para Pedro e o camisa 9 não perdoou em forte finalização, que desviou em Jair e deslocou o goleiro Léo Jardim, abrindo o placar para o Flamengo.

O Gigante da Colina precisava de dois gols para conseguir a classificação e foi para o ataque. Aos 28 minutos, após cobrança de escanteio de Lucas Piton, Capasso se antecipou a David Luiz e cabeceou com força para o fundo da rede adversária para empatar o clássico.

As equipes passaram a mostrar mais ofensividade e ocupavam mais o campo adversário com certo equilíbrio. Aos 42, Gabigol tabelou com Arrascaeta, que soltou uma bomba de fora da área, obrigando Léo Jardim a fazer defesa providencial para o Vasco, despachando a bola para escanteio. Já aos 45, Piton deu bom passe para Pedro Raul, que finalizou com perigo, tirando tinta da trave direita de Santos, que só observou a saída pela linha de fundo.

Na segunda etapa, o Vasco manteve a postura do primeiro tempo e foi ao ataque. Logo aos 3 minutos, Alex Teixeira roubou a bola de Rodrigo Caio, tentou o toque, mas não encontrou ninguém na grande área. O Gigante da Colina passou a ocupar ainda mais a área do Flamengo e já somava três finalizações em 10 minutos.

Aos 19, o Flamengo chegou com perigo em cobrança de falta de Arrascaeta, que bateu firme no canto esquerdo da meta de Léo Jardim, que espalmou para afastar a chance de gol. Já aos 22, foi a vez do Vasco ficar no quase em cobrança de Pumita. A bola passou rente à trave esquerda de Santos e foi para a linha de fundo.

O equilíbrio era nítido, mas só a vitória interessava ao Vasco. Barbieri apostou na velocidade das joias Eguinaldo, Barros e Erick Marcus, mas não conseguiu o que queria. Enquanto Vitor Pereira era hostilizado por sua torcida, o elenco em campo tentava conter as investidas vascaínas.

Em falha da defesa do Vasco, Rodrigo perdeu a bola, e deu chance para Matheus França avançar. Na sequência, Capasso derruba o camisa 42 do Flamengo com um carrinho dentro da área e o juíz marca o pênalti. Pedro partiu para a bola e cobrou com personalidade no canto direito de Léo Jardim.

O Vasco tentou chegar ao novo empate, mas foi liquidado com a jogada de Pedro e Ayrton Lucas, que fez o terceiro do Flamengo após rápida jogada, que foi finalizada com um toque por cobertura sobre o goleiro vascaíno. Fim de jogo: Vasco 1 x 3 Flamengo.

Ficha Técnica