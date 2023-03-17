Flamengo oficializa orçamento que supera R$ 1 bilhão para 2023

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Crédito: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo divulgou a previsão de arrecadação para 2023 superando novamente R$ 1 bilhão. A expectativa, porém, é menor do que no ano passado.

O que aconteceu?

O clube publicou no site oficial o orçamento para a temporada com previsão de R$ 1,001 bilhão. Esse número é R$ 158 milhões menores do que o de 2022. A explicação é levar menos em consideração o valor de premiações.

O time rubro-negro apenas projeta terminar o Campeonato Brasileiro pelo menos em segundo lugar e chegar às semifinais nas Copas Libertadores e do Brasil.

A previsão de arrecadação com prêmios caiu de R$ 242,2 milhões em 2022 para R$ 118 milhões em 2023. Na Supercopa, Recopa e Mundial, competições que já perdeu, o clube diz apenas que considerou as participações nos torneios.

Venda de jogadores

Os números também mostram a redução pela metade dos valores em transferências de jogadores. O Fla coloca como meta R$ 61 milhões.

Esse número, porém, já mais do que dobrou com as saídas de João Gomes e outros atletas. O clube já chegou aos cerca de R$ 115 milhões.

Principais números