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Cofres cheios

Flamengo oficializa orçamento que supera R$ 1 bilhão para 2023

Rubro-Negro pretende chegar ao valor considerando uma boa colocação no Campeonato Brasileiro e visa premiação até a semifinal da Copa do Brasil

Publicado em 17 de Março de 2023 às 12:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2023 às 12:33
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo divulgou a previsão de arrecadação para 2023 superando novamente R$ 1 bilhão. A expectativa, porém, é menor do que no ano passado.

O que aconteceu?

O clube publicou no site oficial o orçamento para a temporada com previsão de R$ 1,001 bilhão. Esse número é R$ 158 milhões menores do que o de 2022. A explicação é levar menos em consideração o valor de premiações.
O time rubro-negro apenas projeta terminar o Campeonato Brasileiro pelo menos em segundo lugar e chegar às semifinais nas Copas Libertadores e do Brasil.
A previsão de arrecadação com prêmios caiu de R$ 242,2 milhões em 2022 para R$ 118 milhões em 2023. Na Supercopa, Recopa e Mundial, competições que já perdeu, o clube diz apenas que considerou as participações nos torneios.

Venda de jogadores

Os números também mostram a redução pela metade dos valores em transferências de jogadores. O Fla coloca como meta R$ 61 milhões.
Esse número, porém, já mais do que dobrou com as saídas de João Gomes e outros atletas. O clube já chegou aos cerca de R$ 115 milhões.

Principais números

  • Direitos de transmissão: R$ 272 milhões
  • Prêmios: R$ 118 milhões
  • Matchday: R$ 211 milhões
  • Comercial: R$ 295 milhões
  • Social, amador e outras: R$ 43 milhões
  • Transferências de jogador: R$ 61 milhões
  • Endividamento líquido: R$ 251 milhões
  • Patrimônio líquido: R$ 376 milhões

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