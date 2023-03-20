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Novo comando

Cruzeiro anuncia Pepa, substituto de Paulo Pezzolano

Português chega após saída do treinador uruguaio, que pediu demissão após eliminação diante do América Mineiro no Campeonato Estadual

Publicado em 20 de Março de 2023 às 14:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mar 2023 às 14:14
Pepa terá a missão difícil de manter bom trabalho de Pezzolano no Cruzeiro
Pepa terá a missão difícil de manter bom trabalho de Pezzolano no Cruzeiro Crédito: Reprodução/Vitória Sport Clube
Um técnico sem times de expressão no currículo e com uma breve passagem no futebol árabe é a nova aposta do Cruzeiro. O time mineiro anunciou nesta segunda-feira, o nome de Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa, para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano, que pediu demissão após a eliminação da equipe mineira nas semifinais do Estadual.
Pepa teve uma carreira curta no futebol e logo se planejou para trabalhar à beira do campo. Na sua curta trajetória, ele tem equipes modestas do futebol português no currículo como Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e ainda Vitória de Guimarães.
O nome do comandante português já estava no radar do clube, já que Pezzolano tinha acertado com o clube um desligamento da função. O português, em sua última passagem, comandou o Al Tai, clube da Arábia Saudita.
O profissional, de 42 anos, chega com a sua comissão técnica para comandar a equipe para o restante da temporada. O seu estafe tem os auxiliares técnicos Samuel Correia e Hugo Silva, o preparador físico Pedro Oliveira e e ainda um analista de desempenho Pedro Azevedo.
O português será o segundo treinador sob a gestão de Ronaldo Fenômeno no clube. Com a missão de comandar a equipe mineira em seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o novo comandante vai ter menos de um mês para ajeitar o time. A estreia está marcada para o dia 16 de abril e o primeiro compromisso vai ser diante do Corinthians, fora de casa.
Pouco conhecido do futebol brasileiro,o novo comandante que assume o Cruzeiro tem como característica apostar no desenvolvimento de jogadores jovens e também é adepto do estilo de jogo ofensivo.
Com um orçamento apertado, o principal objetivo do time mineiro é se manter na primeira divisão do futebol nacional neste ano. Nesta manhã, o treinador uruguaio, juntamente com a sua comissão técnica, se despediu dos jogadores na Toca da Raposa. Em sua despedida, Pezzolano disse que o profissional que chegar ao clube vai ter à disposição um elenco competitivo.
"O treinador que chegar vai ser muito melhor que o Pezzolano sem dúvida. O Cruzeiro tem hoje uma equipe que vai competir pela vitória até o último segundo"afirmou o uruguaio em entrevista divulgada pelas redes sociais do Cruzeiro.

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