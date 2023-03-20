Arrascaeta é cortado da seleção uruguaia após lesão sofrida no clássico

Arrascaeta foi diagnosticado com uma lesão no adutor da coxa esquerda na noite de domingo (19), pouco depois do triunfo que colocou o clube rubro-negro na final do Estadual. Antes da partida, o meio-campista já vinha sofrendo com problemas físicos, conforme destacou o técnico Vítor Pereira ao se defender dos gritos de "burro" exclamados pela torcida por causa da substituição do uruguaio no segundo tempo.

"O Arrascaeta, ao longo da semana, sentiu dores no púbis, e isso é uma coisa pública. Esteve em dúvida, mas por ser uma semifinal arriscamos um pouco, conversamos com ele. Naturalmente, ao longo do jogo, as dores foram aumentando. No intervalo, já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo e as dificuldades continuaram. Chegou em determinada altura que tivemos que substituir", explicou o português.