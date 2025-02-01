Ídolo vascaíno, Geovani Silva recebe o carinho da torcida no Kleber Andrade

Ídolo ontem, hoje e sempre. Com o nome marcado na história vascaína, Geovani Silva marcou presença no Kleber Andrade neste sábado (1), e foi ovacionado pela torcida antes do apito inicial entre Vasco e Volta Redonda, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.
O craque da camisa 8 cruz-maltina acenou para o público, que retribuiu com um "Geovani vem aí, e o bicho vai pegar" (veja acima).
Pelo time Carioca, o ex-jogador disputou 408 jogos e marcou 50 gols, tendo jogado ao lado de outros ídolos, como Romário e Roberto Dinamite.