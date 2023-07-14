Hulk pede para não ser mais o capitão do Atlético-MG

Hulk é conhecido por questionar bastante as deicsões da arbitrgaem Crédito: Premiere/Reprodução

O atacante Hulk cansou de levar cartões por reclamação com a arbitragem e informou nesta sexta-feira que não será mais o capitão do Atlético-MG. A decisão partiu do próprio jogador, que não pretende mais prejudicar a equipe. Expulso após o clássico com o América-MG, ele foi desfalque na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, e se prepara para retornar em visita ao Goiás, segunda-feira.

A revelação foi feita em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, na qual o atacante também falou sobre as especulações de que poderia voltar ao futebol europeu, para defender o turco Samsunspor.

"Pedi para não usar mais a faixa de capitão", admitiu o atacante, explicando o motivo da decisão. "Falam que eu tomo muito cartão. Eu sempre chego com educação e respeito aos árbitros, mas sou punido", alegou. Desta maneira, Felipão terá de escolher outra peça para a função.

Sobre a possibilidade de ir para o Samsunspor, Hulk parece não ter se entusiasmado. "Sempre chegam propostas, mas estou muito feliz aqui", disse. "Só sairia do Atlético se fosse algo de outro mundo, uma coisa muito boa para o clube também. Estou feliz, focado e enquanto estiver aqui, estarei 100% focado."

Ainda sem ganhar sob a direção de Felipão - três empates e duas derrotas - a equipe tem três jogos antes do mata-mata das oitavas de final da Libertadores, com o Palmeiras, e espera ter evoluído nessa semana livre de jogos.