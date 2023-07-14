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Mudança

Hulk pede para não ser mais o capitão do Atlético-MG

Atacante tem acumulado diversos cartões amarelos em seu retorno ao Brasil: "Chego com educação e respeito aos árbitros, mas sou punido"

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 14:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2023 às 14:54
Hulk reclamou da arbitragem de Anderson Daronco (RS) na partida contra o Flamengo
Hulk é conhecido por questionar bastante as deicsões da arbitrgaem Crédito: Premiere/Reprodução
O atacante Hulk cansou de levar cartões por reclamação com a arbitragem e informou nesta sexta-feira que não será mais o capitão do Atlético-MG. A decisão partiu do próprio jogador, que não pretende mais prejudicar a equipe. Expulso após o clássico com o América-MG, ele foi desfalque na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, e se prepara para retornar em visita ao Goiás, segunda-feira.
A revelação foi feita em entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, na qual o atacante também falou sobre as especulações de que poderia voltar ao futebol europeu, para defender o turco Samsunspor.
"Pedi para não usar mais a faixa de capitão", admitiu o atacante, explicando o motivo da decisão. "Falam que eu tomo muito cartão. Eu sempre chego com educação e respeito aos árbitros, mas sou punido", alegou. Desta maneira, Felipão terá de escolher outra peça para a função.
Sobre a possibilidade de ir para o Samsunspor, Hulk parece não ter se entusiasmado. "Sempre chegam propostas, mas estou muito feliz aqui", disse. "Só sairia do Atlético se fosse algo de outro mundo, uma coisa muito boa para o clube também. Estou feliz, focado e enquanto estiver aqui, estarei 100% focado."
Ainda sem ganhar sob a direção de Felipão - três empates e duas derrotas - a equipe tem três jogos antes do mata-mata das oitavas de final da Libertadores, com o Palmeiras, e espera ter evoluído nessa semana livre de jogos.
"Consertamos algumas coisas que eram necessárias. Fizemos ajustes e tenho certeza que este tempo foi muito produtivo", celebrou Hulk. "A derrota para o Corinthians doeu muito e o professor Felipão, junto com o Carlos Pracidelli e o Lucas Gonçalves (auxiliares), colocou várias coisas em prática, que serão fundamentais para que a gente possa virar essa chave", falou, confiante já em desencanto na Serrinha, diante do Goiás.

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