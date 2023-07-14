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De casa nova

Athletico-PR oficializa contratação do volante Vidal, ex-Flamengo

Clube paranaense divulgou fotos e vídeos para a campanha de apresentação do meio-campista, que chega com grandes expectativas ao novo time

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 12:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2023 às 12:02
Vidal está há um mês sem entrar em campo, mas a torcida do Furacão espera um bom desempenho do chileno
Vidal está há um mês sem entrar em campo, mas a torcida do Furacão espera um bom desempenho do chileno Crédito: Redes Sociais
Um dia após o Flamengo anunciar formalmente a saída de Arturo Vidal, o Athletico-PR oficializou a contratação do volante chileno, de 36 anos. O jogador, que não atendeu as expectativas da torcida e da diretoria do time carioca, assinou contrato com o clube paranaense até o fim da atual temporada.
"Os quatro ventos do Furacão são as quatro características mais importantes da minha personalidade. Em minha carreira e na minha forma de ser. Inovação, rebeldia, ambição e entusiasmo. Foi também por isso que chegamos tão rápido a um acordo", disse o novo reforço do Athletico-PR.
Vidal teve sua saída do Flamengo confirmada na quinta (13). Pelo Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, mas esteve longe de empolgar. Foram apenas dois gols e quatro assistências em 51 partidas em um ano de clube - havia sido contratado em julho de 2022.
O volante tinha contrato com o time carioca até o fim do ano. Mas as duas partes decidiram antecipar o fim do vínculo em razão do pouco espaço que o jogador vinha tendo no time. Neste ano, ele esteve em campo em 25 partidas, mas foi titular em menos da metade destes jogos: 12.
O chileno não entra em campo há mais de um mês. Sua última partida aconteceu em 8 de junho, quando entrou em campo nos minutos finais do duelo entre Flamengo e Racing, pela Libertadores.

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