Arturo Vidal deixa o Flamengo e vai reforçar o Athletico-PR

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do GE, o volante Arturo Vidal está deixando o Flamengo a caminho do Athletico-PR. A informação dá conta de que o chileno fica no clube paranaense até o final de 2023. Ele tem vinculo com o Rubro-Negro carioca até dezembro, mas esteve no CT nesta segunda (10) pela manhã com seu empresário para acertar a rescisão antecipada. O atleta é esperado nesta semana em Curitiba para realizar exames médicos e assinar o contrato.
Em sua passagem pelo Flamengo, Vidal participou de 51 jogos e marcou dois gols. Conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022. Em 2023, não vinha tendo boas atuações e foi preterido pelos treinadores - primeiro por Vítor Pereira, e depois por Jorge Sampaoli.
O volante está impedido de entrar em campo pelo Furacão apenas na Copa do Brasil, por ter entrado em campo nas oitavas diante do Fluminense, mas no Brasileirão tem apenas seis partidas e pode ser inscrito. Também poderá estar na lista das cinco trocas que o Athletico tem direito na Libertadores.