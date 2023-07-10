Arturo Vidal deixa o Flamengo e vai reforçar o Athletico-PR

Vidal sai do Flamengo após viver altos e baixos no clube Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do GE, o volante Arturo Vidal está deixando o Flamengo a caminho do Athletico-PR. A informação dá conta de que o chileno fica no clube paranaense até o final de 2023. Ele tem vinculo com o Rubro-Negro carioca até dezembro, mas esteve no CT nesta segunda (10) pela manhã com seu empresário para acertar a rescisão antecipada. O atleta é esperado nesta semana em Curitiba para realizar exames médicos e assinar o contrato.

Em sua passagem pelo Flamengo, Vidal participou de 51 jogos e marcou dois gols. Conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022. Em 2023, não vinha tendo boas atuações e foi preterido pelos treinadores - primeiro por Vítor Pereira, e depois por Jorge Sampaoli.