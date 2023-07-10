Fluminense retoma caminho das vitórias e volta ao G-4 após vencer o Inter

André e Cano comemoram gol do Flu diante do Internacional, na 14ª rodada do Brasileirão Crédito: Divulgação / Fluminense

Com a vitória sobre o Internacional na tarde deste domingo (9), o Fluminense garantiu o retorno ao G-4 do Brasileirão, passou uma borracha nas últimas atuações negativas e demonstrou fôlego para mostrar que está no páreo pela taça.

O dia nas Laranjeiras terminou bem diferente do que começou. Na madrugada de sábado para domingo, um grupo de torcedores fez um protesto na sede do clube, colando cartazes com críticas ao presidente Mário Bittencourt e outros componentes da diretoria.

Além disso, a torcida criticou a postura dos dirigentes por aceitar ‘dividir’ Fernando Diniz com a Seleção Brasileira, já que o treinador assumiu o cargo de forma interina com a CBF sem romper o contrato com o time carioca.

“A prioridade é o Fluminense, f*da-se a CBF” e “100% Diniz: 12 jogos e 2 vitórias / 50% Diniz:????”, foram algumas das frases pregadas. Veja as fotos do protesto:

Protesto de torcedores do Fluminense

Na parte da tarde, em campo, a equipe de Diniz levou as críticas a sério. Diante de um Internacional com uma invencibilidade de dez jogos, o Tricolor das Laranjeiras mostrou bom futebol para a torcida presente no Maracanã.

Sem Arias e Gano, dois nomes importantes do elenco, os comandados de Diniz não mostraram dificuldade para envolver o time gaúcho, que assistiu Cano abrir o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, chegando ao seu 27º gol nesta temporada.

Poucos minutos depois, a defesa do Inter bateu cabeça após cobrança de escanteio de Marcelo, e Martinelli empurrou a bola pro fundo da rede para fechar o placar. Na segunda etapa, o Fluminense se encarregou de administrar o placar e manter a segurança na defesa.

Vaias viraram aplausos

Se o dia começou tenso, o resto do domingo foi de alegrias para o torcedor tricolor. Em momentos isolados da partida, vaias foram ouvidas no Maracanã, mas o placar final e a atuação convincente tiraram aplausos da arquibancada.

Ao fim do jogo, André, volante do Flu, reforçou o bom trabalho de Diniz no comando da equipe, e que “estão tentando criar um clima ruim dentro do clube” após o acordo do treinador com a CBF.

“Eu não vejo um cara acima dele, com todo respeito a todos os treinadores. Quem está no dia a dia sabe do esforço, do tanto que ele trabalha, é muito merecedor. A gente está sabendo dividir bem isso. Não foi à toa que jogamos bem. Tenho certeza de que ele vai dar conta do Fluminense e da Seleção”, disse André.

Contestando quem promoveu os protestos na sede e quem levanta dúvidas sobre o desempenho da equipe, o volante afirmou que o time tem trabalhado para ajustar o que há de ruim, e que a vitória sobre o Colorado foi como um combustível para os próximos passos.