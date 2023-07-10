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Tristeza

Torcedora morre após ser atingida por garrafa em briga no jogo de Palmeiras e Flamengo

Jovem de 23 anos foi atingida no pescoço no último sábado (8) e foi internada em estado grave. Irmão da vítima confirmou a morte na manhã desta segunda-feira

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 11:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2023 às 11:21
Gabriela Anelli, de 23 anos, teve a morte confirmada na manhã desta segunda-feira (10)
Gabriela Anelli, de 23 anos, teve a morte confirmada na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Redes Sociais
A palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, morreu após ser ferida durante uma briga entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque, no sábado (8), na partida com o Flamengo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ela foi atingida por uma garrafada no pescoço e levada em estado grave no Hospital Santa Casa, no centro de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.
O irmão de Gabriela, Felipe Anelli, confirmou a morte da palmeirense em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (10). "Sei o quanto você lutou cada segundo. Você foi de fato uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família", escreveu. Os familiares da torcedora chegaram a fazer uma campanha por doações de sangue.

A confusão

De acordo com informações da SSP, a confusão teve início na Rua Caraíbas, próximo a um dos acessos à torcida do Palmeiras ao Allianz Parque, depois de palmeirenses avistarem dois flamenguistas no local. Alguns rubro-negros se aglomeraram do lado de fora do estádio depois de não conseguirem comprar ingressos e as torcidas entraram em confronto.
A Polícia Militar entrou em ação, usando gás de pimenta e bombas de efeito moral. Houve relatos de agressões, com garrafas sendo atiradas na direção, inclusive, dos policiais. A partida precisou ser paralisada por duas vezes porque jogadores e torcedores que estavam nas arquibancadas ficaram com olhos irritados por causa do gás de pimenta. O tumulto só foi encerrado com a chegada do Batalhão de Choque, já após o apito final.
O Palmeiras divulgou uma nota lamentando profundamente a morte de Gabriela e cobrou providências das autoridades. "Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro", publicou o clube.
Com a bola rolando, Palmeias e Flamengo empataram por 1 a 1 e perderam a chance de diminuir a distância para o líder Botafogo, que venceu o Grêmio neste domingo, chegou aos 36 pontos e abriu dez de vantagem para o rubro-negro carioca, segundo colocado na tabela de classificação. A equipe alviverde está em quinto, com 24 pontos.

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