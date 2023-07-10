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Coletiva

Flamengo apresenta o volante Allan como novo reforço da equipe

Atleta de 26 anos foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (26), no CT do clube

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2023 às 15:29
O volante Allan, de 26 anos, foi apresentado de forma oficial pelo Flamengo na tarde desta segunda-feira (10). O jogador chega como reforço para o meio-campo do Rubro-Negro após passagem vitoriosa pelo Atlético-MG, onde foi treinado por Jorge Sampaoli, atual comandante da equipe carioca.
A contratação foi concretizada após algumas semanas de negociação, e foi acertada pelo valor de 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões), com um contrato válido até 2027. Ele chega ao clube após um período complicado de recuperação de uma lesão grave na coluna, que o tirou dos gramados no primeiro semestre do ano. Segundo ele, está recuperado 100% e pronto para jogar.
"Preciso retomar a minha parte física, ritmo de jogo - que é o mais importante – mas isso só se ganha jogando. Ansiedade é grande de ambas as partes. Por mim, já teria ido para esse jogo de sábado (Palmeiras), mas achei melhor dar uma segurada para, se Deus quiser, ir para quarta-feira (volta da Copa do Brasil contra o Athletico-PR) e estar no meu alto nível."

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