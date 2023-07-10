Flamengo apresenta o volante Allan como novo reforço da equipe

O volante Allan, de 26 anos, foi apresentado de forma oficial pelo Flamengo na tarde desta segunda-feira (10). O jogador chega como reforço para o meio-campo do Rubro-Negro após passagem vitoriosa pelo Atlético-MG, onde foi treinado por Jorge Sampaoli, atual comandante da equipe carioca.

A contratação foi concretizada após algumas semanas de negociação, e foi acertada pelo valor de 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões), com um contrato válido até 2027. Ele chega ao clube após um período complicado de recuperação de uma lesão grave na coluna, que o tirou dos gramados no primeiro semestre do ano. Segundo ele, está recuperado 100% e pronto para jogar.