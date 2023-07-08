Cartola: dicas para você mitar na 14ª rodada do Brasileirão 2023

O time de A Gazeta faturou 84.70 pontos na última rodada do Brasileirão, e chega com tudo para conquistar mais pontos importantes no fantasy game mais amado do Brasil. Confira os detalhes no vídeo!
Escalação de A Gazeta
- Goleiro:
Everson (Atlético-MG) - C$ 5.56
- Laterais:
Piquerez (Palmeiras) - C$ 10
Rafinha (São Paulo) - C$ 8.26
- Zagueiros:
Maurício Lemos (Atlético-MG) - C$ 10.24
Danilo Avelar (América-MG) C$ 7.56
- Meio-campistas
Cristaldo (Grêmio) - C$ 12.39
Lima (Fluminense) - C$ 12.03
Wellington Rato (São Paulo) - C$ 6.02
- Atacantes:
Mastriani (América-MG) - C$ 5.94
Cano (Fluminense) - C$ 13.44
Keno (Fluminense) - C$ 3.37