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Brasileirão

Cartola: dicas para você mitar na 14ª rodada do Brasileirão 2023

Na última rodada, o time de A Gazeta faturou mais de 84 pontos no fantasy game mais amado do Brasil, e chega com tudo para garantir a mitada mais uma vez

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 11:15

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 jul 2023 às 11:15
O time de A Gazeta faturou 84.70 pontos na última rodada do Brasileirão, e chega com tudo para conquistar mais pontos importantes no fantasy game mais amado do Brasil. Confira os detalhes no vídeo!

Escalação de A Gazeta

  • Goleiro:
    Everson (Atlético-MG) - C$ 5.56

  • Laterais: 
    Piquerez (Palmeiras) - C$ 10
    Rafinha (São Paulo) - C$ 8.26

  • Zagueiros:
    Maurício Lemos (Atlético-MG) - C$ 10.24
    Danilo Avelar (América-MG) C$ 7.56

  • Meio-campistas
    Cristaldo (Grêmio) - C$ 12.39
    Lima (Fluminense) - C$ 12.03
    Wellington Rato (São Paulo) - C$ 6.02

  • Atacantes:
    Mastriani (América-MG) - C$ 5.94
    Cano (Fluminense) - C$ 13.44
    Keno (Fluminense) - C$ 3.37
Escalação de A Gazeta para a 14ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 14ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola

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